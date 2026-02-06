Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M

Удобный в работе и мощный аппарат высокого давления с подогревом воды с экономичным режимом eco!efficiency оснащен 4-полюсным электродвигателем водяного охлаждения и 2 баками для чистящих средств.

Модель HDS 10/21-4 M относится к числу наиболее мощных аппаратов высокого давления с подогревом воды среднего класса и отличается при этом продуманными эргономичными решениями. Его низкооборотный 4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения, надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями и наличие экономичного режима eco!efficiency обеспечивают высочайшую производительность и бесперебойную экономичную эксплуатацию. Для работы без переутомления и с экономией времени аппарат оснащается эргономичным пистолетом EASY!Force Advanced с регулятором Servo Control и струйной трубкой длиной 1050 мм с запатентованным соплом, а также быстродействующими разъемами EASY!Lock. Впечатляют и многие другие решения, обеспечивающие удобство работы и высокую производительность, например оптимизированная горелка, 2 бака для чистящих средств, удобство перевозки, обширный объем предохранительных устройств, простота управления лишь одним переключателем и продуманные держатели для принадлежностей.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M: Высокая эффективность.
Высокая эффективность.
В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы. Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M: Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
Обширный выбор аксессуаров с разъемами EASY!Lock
Пистолет EASY!Force Advanced, который обеспечивает комфортную работу без усталости и усилий на удержание. Давление и объем воды можно регулировать с помощью регулятора Servo Control, расположенного между пистолетом и струйной трубкой. Поворотная струйная трубка длиной 1050 мм из нержавеющей стали.
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M: Автономность
Автономность
Высокоэффективная, проверенная технология горелки «Сделано в Германии». 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом. Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
Безопасность эксплуатации.
  • Простая в обслуживании система фильтрации воды защищает насос от загрязнений.
  • Предохранительные клапаны, а также защита от нехватки воды и топлива обеспечивают бесперебойную работу аппарата.
  • Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобное хранение аксессуаров на корпусе аппарата
  • Практичное хранение аксессуаров на корпусе аппарата. Имеет два крючка для всасывающего шланга и кабеля питания.
  • Вместительный отсек для хранения моющего средства, перчаток или инструментов.
Система дозирования чистящего средства
  • Простое переключение между баками для моющих средств.
  • Система точного дозирования моющего средства с функцией промывки.
Концепция мобильности.
  • Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
  • Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
  • Ручки для простой транспортировки и маневренности.
Простота использования.
  • Один переключатель для всех функций
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 3
Напряжение (В) 400
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 500 - 1000
Рабочее давление (бар/МПа) 30 - 210 / 3 - 21
Температура (при подаче 12°C) (°C) мин. 80 - макс. 155
Потребляемая мощность (кВт) 8
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 7,3
Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч) 5,8
Кабель питания (м) 5
Топливный бак (л) 25
Вес (с аксессуарами) (кг) 160,2
Вес (с упаковкой) (кг) 170,054
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Тип шланга высокого давления: Longlife
  • Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 400 бар
  • Распылительная трубка: 1050 мм
  • Мощное сопло
  • Регулятор Servo Control

Оснащение

  • Функция подачи моющего средства: Бак 20 + 10 л
  • Система ANTI!Twist
  • Наполняемые снаружи баки для чистящего средства, умягчителя и топлива
  • Панель управления со световыми индикаторами
  • Автоматическая система сброса давления
  • Вилка с переключением полярности (3~)
  • Два бака для моющих средств
  • Защита от сухого хода
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M
Аппарат высокого давления HDS 10/21-4 M

Видео

Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова