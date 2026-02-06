Модель HDS 10/21-4 M относится к числу наиболее мощных аппаратов высокого давления с подогревом воды среднего класса и отличается при этом продуманными эргономичными решениями. Его низкооборотный 4-полюсный электродвигатель водяного охлаждения, надежный аксиально-поршневой насос с 3 керамическими поршнями и наличие экономичного режима eco!efficiency обеспечивают высочайшую производительность и бесперебойную экономичную эксплуатацию. Для работы без переутомления и с экономией времени аппарат оснащается эргономичным пистолетом EASY!Force Advanced с регулятором Servo Control и струйной трубкой длиной 1050 мм с запатентованным соплом, а также быстродействующими разъемами EASY!Lock. Впечатляют и многие другие решения, обеспечивающие удобство работы и высокую производительность, например оптимизированная горелка, 2 бака для чистящих средств, удобство перевозки, обширный объем предохранительных устройств, простота управления лишь одним переключателем и продуманные держатели для принадлежностей.