Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 10/21-4 M
Aparat de curățare de înaltă presiune cu apă caldă, ușor de utilizat, cu motor electric cu 4 poli, răcit cu apă, mod economic eco!eficiență și 2 rezervoare de detergent.
HDS 10/21-4 M este unul dintre cele mai puternice aparate de curățare cu apă caldă de înaltă presiune din clasa medie și impresionează, de asemenea, prin ergonomia sofisticată și nivelul ridicat de ușurință în utilizare. Motorul său electric de viteză redusă, cu 4 poli și răcit cu apă, pompa axială robustă cu 3 pistoane ceramice și modul economic eco!eficiency asigură simultan performanță maximă și funcționare fiabilă și economică. Pistolul cu declanșare EASY!Force Advanced HP, care economisește energie, cu servocomandă și lance de pulverizare lungă de 1050 de milimetri, cu tehnologie patentată a duzei, precum și elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock sunt, de asemenea, incluse ca standard pentru a evita oboseala și a economisi timp. Multe alte echipamente și detalii de performanță sunt, de asemenea, impresionante, cum ar fi ingineria optimizată a arzătorului, cele 2 rezervoare de detergent, conceptul de mobilitate, tehnologia extinsă de siguranță, operarea simplă cu un singur comutator sau opțiunile inteligente de depozitare a accesoriilor.
Caracteristici si beneficii
Eficiență ridicatăÎn treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal
Gama larga de accesorii cu EASY!LockEASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm.
Eficiență maximăTehnologie probată în practică și foarte eficientă a arzătorului, „Fabricat în Germania”. Motor electric în 4 poli cu pompa axiala cu 3 pistoane Motor răcit cu apă pentru un nivel înalt de performanță și durabilitate.
Siguranță la utilizare
- Filtrul de apă ușor de accesat protejează pompa împotriva particulelor de murdărie din apă.
- Supapele de siguranță, lipsa de apă și/sau combustibil asigură protecția mașinii.
- Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune
Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină
- Toate accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat. Pentru furtunuri si cablul de retea exista doua carlige de sustinere
- Compartiment de depozitare spațios pentru agenți de curățare, mănuși sau instrumente.
Dozarea detergentului
- Permutare simpla intre rezervorul 1 si 2 de detergent
- Dozare precisa a detergentilor cu functie de clatire
Concept de mobilitate
- Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj
- Suport rabatabil integrat pentru trecerea fara efort a obstacolelor.
- Împingeți mânere pentru un transport simplu și manevrabilitate.
Elemente de comandă simple
- Un comutator pentru toate functiile aparatului
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|500 - 1000
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Putere (kW)
|8
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|7,3
|Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
|5,8
|Cablu de racordare (m)
|5
|Rezervor combustibil (l)
|25
|Greutatea cu accesorii (kg)
|160,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|170,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Durata de viata lunga
- Specificații furtun de înaltă presiune: DN 8, 400 bari
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Funcția agentului de curățare: 20 + 10 l rezervor
- Anti-rasucire
- Rezervoare pentru detergent incarcabile din exterior, protecţie impotriva calcifierii şi carburant
- Bara de comanda cu afisaj luminos
- Presiune de decuplare
- Pol-stecher de perete(3~)
- 2 rezervoare pentru detergenti
- Protecție împotriva funcționării pe uscat
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curatarea aparatelor si masinilor
- Curățarea atelierelor
- Curățarea de zone exterioare
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de stadioane sportive
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de instalatii de productie