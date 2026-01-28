Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/18-4 M впечатляет высокой эффективностью очистки, удобством в управлении и обслуживании, экологичностью и эксплуатационной надежностью. Удобство транспортировки обеспечивается поворотным колесиком, резиновыми шинами, эргономичной ручкой для перемещения, возможностью перемещения погрузчиком и закрепления на время перевозки. Режим eco!efficiency в сочетании с высоким КПД насоса, оптимизированной горелкой, оснащенной турбонагнетателем воздуха, и системами дозирования чистящего средства и умягчителя гарантирует высочайшую эффективность очистки, которой способствуют также запатентованная конструкция сопел и специальные принадлежности. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а быстродействующие разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов. Аппарат оснащен 3-поршневым осевым насосом с керамическими поршнями, системой защиты от образования известковых отложений, системой контроля температуры выхлопных газов и термостойкой облицовкой выхлопного патрубка. Кроме того, он отличается высокой прочностью шасси и удобным доступом ко всем компонентам, требующим обслуживания.