Аппарат высокого давления HDS 8/18-4 M
Трехфазный АВД среднего класса: аппарат высокого давления HDS 8/18-4 M с трехфазным двигателем воздушного охлаждения. Возможность работы в экономичном режиме eco!efficiency.
Аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/18-4 M впечатляет высокой эффективностью очистки, удобством в управлении и обслуживании, экологичностью и эксплуатационной надежностью. Удобство транспортировки обеспечивается поворотным колесиком, резиновыми шинами, эргономичной ручкой для перемещения, возможностью перемещения погрузчиком и закрепления на время перевозки. Режим eco!efficiency в сочетании с высоким КПД насоса, оптимизированной горелкой, оснащенной турбонагнетателем воздуха, и системами дозирования чистящего средства и умягчителя гарантирует высочайшую эффективность очистки, которой способствуют также запатентованная конструкция сопел и специальные принадлежности. Пистолет EASY!Force сводит усилие удержания рычага к нулю за счет использования силы отдачи струи высокого давления, а быстродействующие разъемы EASY!Lock позволяют присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов. Аппарат оснащен 3-поршневым осевым насосом с керамическими поршнями, системой защиты от образования известковых отложений, системой контроля температуры выхлопных газов и термостойкой облицовкой выхлопного патрубка. Кроме того, он отличается высокой прочностью шасси и удобным доступом ко всем компонентам, требующим обслуживания.
Особенности и преимущества
ЭффективностьВ режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы. Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
АвтономностьРекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя. 4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу
Безопасность эксплуатации.Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи. Встроенный термостат отключает приводной двигатель, если температура выхлопных газов превышает 300 °C. Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобство хранения
- Возможность конфигурирования любого трейлера в соответствии с потребностями покупателя.
- Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления.
Концепция мобильности.
- Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
- Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|400 - 800
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Потребляемая мощность (кВт)
|5,5
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|5,3
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|4,2
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|159,3
|Вес (с упаковкой) (кг)
|171,3
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Тип шланга высокого давления: Longlife
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Функция подачи моющего средства: Бак 20 + 10 л
- Система ANTI!Twist
- Наполняемые снаружи баки для чистящего средства, умягчителя и топлива
- Панель управления со световыми индикаторами
- Автоматическая система сброса давления
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Сервисная электроника со светодиодным индикатором
- Два бака для моющих средств
- Защита от сухого хода
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка производственных помещений.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка спортивных площадок.