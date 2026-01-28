Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 8/18-4 M
Caracteristici si beneficii
RentabilitateÎn treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei Printr-o adaptare optimă a ciclurilor de ardere consumul de combustibil este redus cu pana la 20% fata de consumul normal
Eficiență maximăTehnologie cu arzătoare încercate și testate, cu eficiență ridicată. Motorul electric cu 4 poli, cu funcționare lentă, garantează un timp lung de lucru.
Siguranță la utilizareFiltrul fin pentru apa, mare si integrat, protejeaza cu incredere pompa de inalta presiune impotriva particulelor mici de mizerie Termostatul pentru gaz de esapament integrat opreste motorul de angrenaj la o temperatura a gazului de esapament de peste 300 °C Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune
Depozitare
- Depozitare sigură și amplă pentru echipamente de protecție, accesorii și agenți de curățare.
- Cârlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furtunul de înaltă presiune.
Concept de mobilitate
- Principiul "alergator" cu roti mari si cauciucate si role ghidaj
- Suport rabatabil integrat pentru trecerea fara efort a obstacolelor.
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|3
|Tensiune (V)
|400
|Frecvență (Hz)
|50
|Debit transportat (l/h)
|400 - 800
|Presiune de lucru (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Putere (kW)
|5,5
|Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h)
|5,3
|Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h)
|4,2
|Cablu de racordare (m)
|5
|Rezervor combustibil (l)
|25
|Greutatea cu accesorii (kg)
|159,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|171,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
- Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
- Tip furtun de înaltă presiune: Durata de viata lunga
- Lance de pulverizare: 1050 mm
- Duză de putere
- Regulator Servo Control
Echipament
- Funcția agentului de curățare: 20 + 10 l rezervor
- Anti-rasucire
- Rezervoare pentru detergent incarcabile din exterior, protecţie impotriva calcifierii şi carburant
- Bara de comanda cu afisaj luminos
- Presiune de decuplare
- Pol-stecher de perete(3~)
- Electronica de service cu afişaj cu led-uri
- 2 rezervoare pentru detergenti
- Protecție împotriva funcționării pe uscat
Video
Domenii de intrebuintare
- Curățarea vehiculelor
- Curatarea aparatelor si masinilor
- Curățarea atelierelor
- Curățarea rezervoarelor
- Curatarea fatadelor
- Curățarea bazinelor
- Curatarea de instalatii de productie
- Curatare in cadrul proceselor de productie
- Curatarea de stadioane sportive