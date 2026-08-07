Аппарат высокого давления HDS 9/18-4 M
Мощный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 9/18-4 M, имеющий экономичный режим eco!efficiency, оснащен 4-полюсным трехфазным электродвигателем водяного охлаждения, 2 баками для чистящих средств и сервисной электроникой.
Для еще более эффективной очистки горячей водой: HDS 9/18-4 M – высокопроизводительный аппарат высокого давления с подогревом воды, оснащенный электродвигателем водяного охлаждения. Высокая эффективность очистки обеспечивается повышенным КПД насоса, керамическими поршнями, турбонагнетателем горелки и запатентованной конструкцией сопел. При этом уникальный режим eco!efficiency, оптимизированный водонагреватель и ряд других элементов оснащения (в частности, система умягчения воды) обеспечивают сбалансированное сочетание производительности и экологичности. Исключительное удобство в работе обеспечивается эргономичной панелью управления и продуманными держателями для принадлежностей. Удобству работы способствуют также пистолет EASY!Force, благодаря использованию силы отдачи водяной струи сводящий к нулю усилие оттяжки рычага, и быстродействующие разъемы EASY!Lock, позволяющие присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов.
Особенности и преимущества
ЭффективностьВ режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы. Оптимизация рабочего цикла горелки уменьшает расход топлива на 20%, в сравнении с режимом полной нагрузки.
Максимальная эффективностьРекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя. 4-полюсный электродвигатель с 3-поршневым осевым насосом. Электродвигатель с водяным охлаждением для высокой производительности и длительного срока эксплуатации.
Безопасность эксплуатации.Большой встроенный фильтр тонкой очистки воды надежно защищает насос высокого давления от частиц грязи. Встроенный термостат отключает приводной двигатель, если температура выхлопных газов превышает 300 °C. Система SDS компенсирует колебания и перепады давления в системе высокого давления.
Удобство хранения
- Возможность конфигурирования любого трейлера в соответствии с потребностями покупателя.
- Держатели для хранения кабеля питания и шланга высокого давления.
Концепция мобильности.
- Дизайн «Jogger» с улучшенной маневренностью, благодаря большим резиновым колесам и переднему поворотному колесу.
- Специальная опора для подъема передней части аппарата при преодолении таких препятствий, как бордюры и лестницы.
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации
Технические характеристики
|Количество фаз тока (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|450 - 900
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 180 / 3 - 18
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|мин. 80 - макс. 155
|Потребляемая мощность (кВт)
|6,4
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|5,8
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|4,6
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|25
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|158
|Вес (с упаковкой) (кг)
|170,033
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления.: 10 м
- Тип шланга высокого давления.: Longlife
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
- Регулятор Servo Control
Оснащение
- Функция подачи моющего средства: Бак 20 + 10 л
- Система ANTI!Twist
- Наполняемые снаружи баки для чистящего средства, умягчителя и топлива
- Панель управления со световыми индикаторами
- Автоматическая система сброса давления.
- Вилка с переключением полярности (3~)
- Сервисная электроника со светодиодным индикатором
- Два бака для моющих средств
- Защита от сухого хода
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.