Для еще более эффективной очистки горячей водой: HDS 9/18-4 M – высокопроизводительный аппарат высокого давления с подогревом воды, оснащенный электродвигателем водяного охлаждения. Высокая эффективность очистки обеспечивается повышенным КПД насоса, керамическими поршнями, турбонагнетателем горелки и запатентованной конструкцией сопел. При этом уникальный режим eco!efficiency, оптимизированный водонагреватель и ряд других элементов оснащения (в частности, система умягчения воды) обеспечивают сбалансированное сочетание производительности и экологичности. Исключительное удобство в работе обеспечивается эргономичной панелью управления и продуманными держателями для принадлежностей. Удобству работы способствуют также пистолет EASY!Force, благодаря использованию силы отдачи водяной струи сводящий к нулю усилие оттяжки рычага, и быстродействующие разъемы EASY!Lock, позволяющие присоединять и отсоединять принадлежности в 5 раз быстрее, чем при использовании обычных резьбовых разъемов.