Deoarece apa caldă curăță mai bine: HDS 9/18-4 M este un aparat de curățat cu apă caldă sub presiune cu motor racit cu apă. Beneficiați de un randament înalt de curățare, care este asigurat de tehnologia noastră patentată de duze, pistoane ceramice, suflantă turbo, și o eficiență crescută a pompei. Modul eco!efficiency, arzătorul îmbunătățit și celelalte dotări precum comutatorul pentru reglarea durității apei asigură echilibrul perfect între randamentul de curățare dorit și protejarea mediului înconjurător. Dotări adiționale: panoul de control - intuitiv și ergonomic, cât și compartimentul de depozitare al accesoriilor. Datorită pistolului de înaltă presiune EASY!Force, care utilizeaza reculul jetului de înaltă presiune pentru a reduce la zero forța de apăsare a operatorului, împreună cu sistemul EASY!Lock de conectori cu eliberare rapidă, ce fac asamblarea și dezasamblarea să fie de cinci ori mai rapide decât prin folosirea conectorilor cu înșurubare, aparatul este foarte ușor de folosit.