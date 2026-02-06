Благодаря испытанным, высокоэффективным и надежным компонентам предлагаемый Kärcher аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 9/20-4 M Classic очень прост в применении и обслуживании и обеспечивает превосходные результаты уборки. Его надежный насос с коленчатым валом, защищенный фильтром от частиц грязи, которые могут содержаться в подаваемой на вход воде, и 4-полюсный низкооборотный электродвигатель гарантируют высокую производительность и долгий срок службы. Открытая конструкция аппарата упрощает доступ ко всем основным узлам, защита которых обеспечивается прочной рамой из стальных труб, благодаря которой модель HDS 9/20-4 M Classic подходит даже для эксплуатации в сложных условиях, например на стройплощадках или сельскохозяйственных предприятиях. При этом крюк для перемещения краном и большие колеса с устойчивыми к проколам шинами облегчают транспортировку к различным объектам и местам выполнения работ. В стандартную комплектацию аппарата среднего класса входят испытанный пистолет Classic, 30-литровый топливный бак для продолжительной непрерывной работы и удобные держатели для принадлежностей.