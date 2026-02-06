Аппарат высокого давления HDS 9/20-4 М Classic
Надежный, простой в управлении аппарат высокого давления с подогревом воды, оснащенный высококачественным насосом с коленчатым валом и прочной рамой из стальных труб, отличается прекрасным соотношением цена-производительность.
Благодаря испытанным, высокоэффективным и надежным компонентам предлагаемый Kärcher аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 9/20-4 M Classic очень прост в применении и обслуживании и обеспечивает превосходные результаты уборки. Его надежный насос с коленчатым валом, защищенный фильтром от частиц грязи, которые могут содержаться в подаваемой на вход воде, и 4-полюсный низкооборотный электродвигатель гарантируют высокую производительность и долгий срок службы. Открытая конструкция аппарата упрощает доступ ко всем основным узлам, защита которых обеспечивается прочной рамой из стальных труб, благодаря которой модель HDS 9/20-4 M Classic подходит даже для эксплуатации в сложных условиях, например на стройплощадках или сельскохозяйственных предприятиях. При этом крюк для перемещения краном и большие колеса с устойчивыми к проколам шинами облегчают транспортировку к различным объектам и местам выполнения работ. В стандартную комплектацию аппарата среднего класса входят испытанный пистолет Classic, 30-литровый топливный бак для продолжительной непрерывной работы и удобные держатели для принадлежностей.
Особенности и преимущества
Прочность и долговечность.Прочная стальная трубчатая рама надежно защищает аппарат от повреждений. Удобный доступ к компонентам аппарата для проведения работ по техническому обслуживанию.
Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.Насос с кривошипно-шатунным механизмом, отличающийся проверенным качеством Kärcher Проверенные технологии безопасности, такие как термоклапан, предохранительный клапан и водяной фильтр.
Эффективная технология горелкиВысокий уровень эффективности при низких выбросах и длительном сроке службы. Длительное время работы, благодаря топливному баку объемом 30 л. В режиме eco!efficiency аппарат работает в наиболее экономичном режиме температур (60°C), обеспечивая при этом максимальную продуктивность для эффективной работы.
Высокая мобильность
- Устойчивые к проколам большие колеса для безопасного маневрирования на неровных поверхностях.
- С крановым крюком для удобной транспортировки.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|3
|Напряжение (В)
|400
|Частота (Гц)
|50
|Производительность (л/ч)
|300 - 900
|Рабочее давление (бар/МПа)
|30 - 200 / 3 - 20
|Температура (при подаче 12°C) (°C)
|макс. 80
|Потребляемая мощность (кВт)
|7
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|5,8
|Расход топлива в режиме eco!efficiency (кг/ч)
|4,7
|Кабель питания (м)
|5
|Топливный бак (л)
|30
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|124
|Вес (с упаковкой) (кг)
|133,981
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|1075 x 722 x 892
Scope of supply
- Пистолет: Стандарт
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Спецификация шланга высокого давления: DN 8, 315 бар
- Распылительная трубка: 1050 мм
- Мощное сопло
Оснащение
- Система ANTI!Twist
- Автоматическая система сброса давления
- Вилка с переключением полярности (3~)
Видео
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.