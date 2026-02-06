Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 9/20-4 Classic

Aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune fiabilă, ușor de operat, cu un raport excelent preț/performanță și echipat cu o pompă cu arbore cotit de înaltă calitate, precum și cu un cadru robust din oțel tubular.

Datorită componentelor sale fiabile, aparatul de curățare cu apă caldă de înaltă presiune HDS 9/20-4 M Classic de la Kärcher strălucește prin cea mai simplă utilizare, ușurința de întreținere și cele mai bune rezultate de curățare. Pompa robustă cu arbore cotit, protejată de contaminare de un filtru de apă, și motorul electric cu 4 poli, cu turație redusă, asigură performanțe ridicate și o funcționare de lungă durată. Datorită designului deschis, toate componentele esențiale sunt foarte ușor de accesat, în timp ce protecția maximă este asigurată de un cadru tubular robust din oțel. Acest lucru face ca HDS 9/20-4 M Classic să fie potrivit pentru cele mai dificile aplicații în condiții dificile, cum ar fi pe șantierele de construcții sau în agricultură. Cârligele integrate pentru macara și roțile mari, rezistente la perforații, facilitează transportul către și de pe șantier. Aparatul din clasa de mijloc este echipat, de asemenea, cu pistolul de înaltă presiune Classic, cu o rezistență ridicată la uzură, cu un rezervor de combustibil de 30 de litri pentru aplicații de curățare de foarte lungă durată și cu opțiuni practice pentru depozitarea accesoriilor, ca dotare standard.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 9/20-4 Classic: Robust si durabil
Robust si durabil
Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. Accesibilitate bună pentru service și întreținere ușoară.
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 9/20-4 Classic: Fiabilitate
Fiabilitate
Pompă robustă cu arbore cotit cu calitate dovedită Kärcher. Tehnologie dovedită de siguranță, cum ar fi supapa de siguranță termică și filtru de apă.
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 9/20-4 Classic: Inginerie eficientă a arzătorului
Inginerie eficientă a arzătorului
Grad ridicat de eficiență cu emisii scăzute și viață lungă. Aplicații de lucru lungi datorită rezervorului de combustibil de 30 l. În treapta ECO aparatul lucrează în zona de temperatură de cea mai mare rentabilitate (60 °C) - și asta la debit maxim al apei
Mobilitate crescută
  • Roți mari, rezistente la perforare, pentru manevrare sigură pe suprafețe denivelate.
  • Cu cârlig de macara pentru transport simplu.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 3
Tensiune (V) 400
Frecvență (Hz) 50
Debit transportat (l/h) 300 - 900
Presiune de lucru (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatura maxima (la alimentare 12°C) (°C) max. 80
Putere (kW) 7
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h) 5,8
Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică (kg/h) 4,7
Cablu de racordare (m) 5
Rezervor combustibil (l) 30
Greutatea cu accesorii (kg) 124
Greutate cu ambalaj (kg) 134
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1075 x 722 x 892

Scope of supply

  • Pistol de pulverizat: Standard
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
  • Specificații furtun de înaltă presiune: ID 8, 315 bar
  • Lance de pulverizare: 1050 mm
  • Duză de putere

Echipament

  • Anti-rasucire
  • Presiune de decuplare
  • Pol-stecher de perete(3~)
Video

Domenii de intrebuintare
  • Curățarea vehiculelor
  • Curatarea aparatelor si masinilor
  • Curățarea atelierelor
  • Curățarea de zone exterioare
  • Curățarea rezervoarelor
  • Curatarea fatadelor
  • Curățarea bazinelor
  • Curatarea de stadioane sportive
  • Curatare in cadrul proceselor de productie
  • Curatarea de instalatii de productie
Accesorii
Detergenti
