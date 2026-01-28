Аппарат высокого давления HDS 5/11 U

Очиститель высокого давления с подогревом воды HDS 5/11 U — это недорогая модель начального уровня с инновационным вертикальным дизайном, обеспечивающим выдающуюся мобильность и эргономичность.

HDS 5/11 U: модель начального уровня в классе аппаратов высокого давления с подогревом воды впечатляет своей утонченной и инновационной вертикальной конструкцией. Этот тип горизонтальной конструкции машины обеспечивает меньший вес и очень компактные размеры. Благодаря этому машину очень легко транспортировать в универсалах, а благодаря большим колесам и рукоятке она очень мобильна на неровных поверхностях. Высокоэффективная очистка гарантируется сочетанием запатентованной технологии форсунок, турбонагнетателя и увеличенной производительности насоса. С помощью пистолета высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу для оператора к нулю, а также быстроразъемных застежек EASY!Lock, которые упрощают установку. собирается и разбирается в пять раз быстрее, чем с обычными резьбовыми соединениями, станок очень удобен в использовании. Простота эксплуатации и возможность хранения шланга и струйной трубки дополняют обширное оснащение машины.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления HDS 5/11 U: Инновационная вертикальная конструкция
Инновационная вертикальная конструкция
Удобная транспортировка по ступенькам и в труднопроходимых местах Большие колеса для грунтовых поверхностей
Аппарат высокого давления HDS 5/11 U: Мелкоячеистый водный фильтр
Мелкоячеистый водный фильтр
Эффективно защищает насос высокого давления от загрязнения Легко снимается извне
Аппарат высокого давления HDS 5/11 U: Компактность конструкции
Компактность конструкции
Компактность при хранении и транспортировке Непротикаемые насос и топливный бак при вертикальной перевозке Идеально подходит для небольших транспортных средств
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
  • Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
  • Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Производительность (л/ч) 450
Рабочее давление (бар/МПа) 110 / 11
Температура (°C) макс. 80
Потребляемая мощность (кВт) 2,2
Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч) 2,4
Топливный бак (л) 6,5
Цвет антрацит
Вес (с аксессуарами) (кг) 68,88
Вес (с упаковкой) (кг) 77,1
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 618 x 618 x 994

Scope of supply

  • Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
  • Длина шланга высокого давления: 10 м
  • Распылительная трубка: 840 мм

Оснащение

  • Автоматическая система сброса давления
Области применения
  • Очистка транспортных средств.
  • Очистка машин и механизмов.
  • Очистка мастерских.
  • Очистка открытых площадок.
  • Очистка станций техобслуживания.
  • Очистка фасадов.
  • Очистка бассейнов.
  • Очистка спортивных площадок.
  • Очистка во время производственного процесса.
  • Очистка производственных помещений.
Принадлежности
Чистящее средство
