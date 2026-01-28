Modelul de bază HDS 5/11 U din clasa de bază de aparate de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă impresionează prin designul său vertical elegant şi inovator. Acest tip de design orizontal al aparatului are drept rezultat o greutate redusă și dimensiuni foarte compacte. Acest lucru face ca aparatul să fie foarte ușor de transportat în autoturisme, și datorită roților mari și mânerului de împingere foarte mobil pe suprafețe neuniforme. O performanță de curățare extrem de eficientă este garantată de combinația dintre tehnologia brevetată a duzei, turbo suflantă și pompa cu eficiență crescută. Cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care utilizează forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de reținere a operatorului la zero, precum și racordurile cu eliberare rapidă EASY!Lock, care fac configurarea și dezmembrarea de cinci ori mai rapide decât în cazul racordurilor convenționale filetate, aparatul este foarte comod în utilizare. Operarea ușoară și opțiunile de depozitare a furtunului și a lăncii de pulverizare sunt suplimentări ale echipamentul extins al mașinii.