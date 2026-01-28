HDS 5/13 U: модель начального уровня в классе аппаратов высокого давления с подогревом воды впечатляет своей утонченной и инновационной вертикальной конструкцией. Этот тип горизонтальной конструкции машины обеспечивает меньший вес и очень компактные размеры. Благодаря этому машину очень легко транспортировать в универсалах, а благодаря большим колесам и рукоятке она очень мобильна на неровных поверхностях. Высокоэффективная очистка гарантируется сочетанием запатентованной технологии форсунок, турбонагнетателя и увеличенной производительности насоса. С помощью пистолета высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу для оператора к нулю, а также быстроразъемных застежек EASY!Lock, которые упрощают установку. собирается и разбирается в пять раз быстрее, чем с обычными резьбовыми соединениями, станок очень удобен в использовании. Простота эксплуатации и возможность хранения шланга и струйной трубки дополняют обширное оснащение машины.