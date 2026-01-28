Аппарат высокого давления HDS 5/13 U *KAP
Недорогой аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 5/13 U впечатляет рабочим давлением 130 бар. Новая вертикальная конструкция обеспечивает исключительную мобильность и эргономичность.
HDS 5/13 U: модель начального уровня в классе аппаратов высокого давления с подогревом воды впечатляет своей утонченной и инновационной вертикальной конструкцией. Этот тип горизонтальной конструкции машины обеспечивает меньший вес и очень компактные размеры. Благодаря этому машину очень легко транспортировать в универсалах, а благодаря большим колесам и рукоятке она очень мобильна на неровных поверхностях. Высокоэффективная очистка гарантируется сочетанием запатентованной технологии форсунок, турбонагнетателя и увеличенной производительности насоса. С помощью пистолета высокого давления EASY!Force, который использует силу отдачи струи высокого давления, чтобы свести удерживающую силу для оператора к нулю, а также быстроразъемных застежек EASY!Lock, которые упрощают установку. собирается и разбирается в пять раз быстрее, чем с обычными резьбовыми соединениями, станок очень удобен в использовании. Простота эксплуатации и возможность хранения шланга и струйной трубки дополняют обширное оснащение машины.
Особенности и преимущества
Инновационная вертикальная конструкцияУдобная транспортировка по ступенькам и в труднопроходимых местах Большие колеса для грунтовых поверхностей
Мелкоячеистый водный фильтрЭффективно защищает насос высокого давления от загрязнения Легко снимается извне
Компактность конструкцииКомпактность при хранении и транспортировке Непротикаемые насос и топливный бак при вертикальной перевозке Идеально подходит для небольших транспортных средств
Экономьте время и энергию: пистолет высокого давления EASY!Force и быстроразъемные соединения EASY!Lock.
- Возможность длительной работы без переутомления, благодаря пистолету EASY!Force.
- Надежность и скорость в одном решении: быстроразъемные соединения EASY!Lock - в пять раз быстрее классических соединений.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220
|Частота (Гц)
|60
|Производительность (л/ч)
|500
|Рабочее давление (бар/МПа)
|125 / 12,5
|Температура (°C)
|макс. 80
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,5
|Расход дизельного топлива при полной нагрузке. (кг/ч)
|2,7
|Топливный бак (л)
|6,5
|Цвет
|антрацит
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|69
|Вес (с упаковкой) (кг)
|77,2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|618 x 618 x 994
Scope of supply
- Пистолет: Пистолет EASY!Force Advanced
- Длина шланга высокого давления: 10 м
- Распылительная трубка: 840 мм
Оснащение
- Автоматическая система сброса давления
Области применения
- Очистка транспортных средств.
- Очистка машин и механизмов.
- Очистка мастерских.
- Очистка открытых площадок.
- Очистка станций техобслуживания.
- Очистка фасадов.
- Очистка бассейнов.
- Очистка спортивных площадок.
- Очистка во время производственного процесса.
- Очистка производственных помещений.