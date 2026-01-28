HDS 5/13 U: modelul entry-level din clasa curățătorilor cu apă caldă de înaltă presiune impresionează prin designul său vertical sofisticat și inovator. Acest tip de proiectare orizontală a mașinii are ca rezultat o greutate redusă și dimensiuni foarte compacte. Acest lucru face ca aparatul să fie foarte ușor de transportat și, datorită roților mari și mânerului de împingere, să fie foarte mobil pe suprafețe denivelate. O performanță de curățare extrem de eficientă este garantată de combinația dintre tehnologia patentată a duzei, turbosuflante și eficiența crescută a pompei. Cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce la zero forța de reținere a operatorului, precum și dispozitivele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock, care fac set- ridicat și demontat de cinci ori mai rapid decât în cazul conexiunilor cu șuruburi convenționale, aparatul este foarte convenabil de utilizat. Opțiunile ușoare de operare și depozitare pentru furtun și lance de pulverizare se adaugă la echipamentul extins.