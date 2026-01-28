Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 5/13 U *KAP

Aparatul de curățat cu înaltă presiune cu apă caldă HDS 5/13 U la preț accesibil impresionează cu o presiune de lucru de 130 bar. Noul design vertical asigură mobilitate și ergonomie excepțională.

HDS 5/13 U: modelul entry-level din clasa curățătorilor cu apă caldă de înaltă presiune impresionează prin designul său vertical sofisticat și inovator. Acest tip de proiectare orizontală a mașinii are ca rezultat o greutate redusă și dimensiuni foarte compacte. Acest lucru face ca aparatul să fie foarte ușor de transportat și, datorită roților mari și mânerului de împingere, să fie foarte mobil pe suprafețe denivelate. O performanță de curățare extrem de eficientă este garantată de combinația dintre tehnologia patentată a duzei, turbosuflante și eficiența crescută a pompei. Cu pistolul de înaltă presiune EASY!Force, care folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce la zero forța de reținere a operatorului, precum și dispozitivele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock, care fac set- ridicat și demontat de cinci ori mai rapid decât în cazul conexiunilor cu șuruburi convenționale, aparatul este foarte convenabil de utilizat. Opțiunile ușoare de operare și depozitare pentru furtun și lance de pulverizare se adaugă la echipamentul extins.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 5/13 U *KAP: Design vertical inovativ
Design vertical inovativ
Transport usor pentru trepte sau denivelari Roti mari pentru suprafete neatasate
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 5/13 U *KAP: Filtru fin pentru apă
Filtru fin pentru apă
Protectie eficienta a pompei de inalta presiune impotriva murdaririi Extragere usoara din afara
Aparat de spalat cu presiune profesional HDS 5/13 U *KAP: Design compact
Design compact
Transport si depozitare in spațiu redus Pompa protejata impotriva scurgerii si rezervor de combustibil pentru transport in pozitie orizontala Ideal si pentru vehicule de service mai mici
Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
  • In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
  • EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220
Frecvență (Hz) 60
Debit transportat (l/h) 500
Presiune de lucru (bar/MPa) 125 / 12,5
Temperatură (°C) max. 80
Putere (kW) 2,5
Consumul de ulei de încălzire, încărcare maximă (kg/h) 2,7
Rezervor combustibil (l) 6,5
Culoarea antracit
Greutatea cu accesorii (kg) 69
Greutate cu ambalaj (kg) 77,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 618 x 618 x 994

Scope of supply

  • Pistol de pulverizat: EASY!Force Advanced
  • Lungime furtun de înaltă presiune: 10 m
  • Lance de pulverizare: 840 mm

Echipament

  • Presiune de decuplare
Domenii de intrebuintare
  • Curățarea vehiculelor
  • Curatarea aparatelor si masinilor
  • Curățarea atelierelor
  • Curățarea de zone exterioare
  • Curățarea rezervoarelor
  • Curatarea fatadelor
  • Curățarea bazinelor
  • Curatarea de stadioane sportive
  • Curatare in cadrul proceselor de productie
  • Curatarea de instalatii de productie
Accesorii
Detergenti
