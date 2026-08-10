Моп из микроволокна с коротким ворсом, 40 см, с системой крепления на карманах
Моп из микроволокна (размер 40 × 13 см) с коротким ворсом в виде петель с карманами.
Благодаря тонким микроволокнам, эффективно поглощающим пыль, загрязнения и влагу, данный моп подходит для уборки гладких или слегка структурированных напольных покрытий по одноэтапному методу. При этом хорошее скольжение мопа по полу облегчает уборку и позволяет без переутомления проводить её в течение длительного времени. Моп имеет прошитые углы и 4 ярлыка разных цветов (синий, красный, жёлтый и зелёный). Моп подходит как для использования с тележками с одним или двумя ведрами и отжимом, так и для уборки методом предварительного замачивания.
Спецификации
Технические характеристики
|Программа
|STANDARD
|Тип напольного покрытия
|Твердые полы / Эластичные полы
|Структура пола
|Гладкое и слегка структурированное
|Уровень загрязнения
|От средней до высокой
|Использование текстиля
|Многоразовый текстиль
|Рабочая ширина (см)
|40
|Крепление текстиля
|Карманы
|Материал
|85% PET / 15% PA
|Материал текстиля
|Микрофибра
|Тип производства
|Ворсовой трикотаж (рабочий слой)
|Структура текстиля
|Петлевая структура
|Температура стирки (°C)
|макс. 90
|Рекомендации по стирке (°C)
|60
|Температура сушки (°C)
|60
|Циклы стирки¹⁾
|прим. 300
|Количество (шт.)
|1
|Вес изделия / Вес на м² (кг/г/м²)
|0,098 / 440
|Размеры (Д × Ш) (мм)
|400 / 140
|—
|¹⁾ При соблюдении рекомендованных температур и использовании подходящих моющих средств. Кроме того, срок службы может значительно сократить использование сушильной машины, особенно при высоких температурах.
Видео
Области применения
- Полы – влажная уборка
- Полы в санитарных помещениях – влажная уборка