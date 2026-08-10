Благодаря тонким микроволокнам, эффективно поглощающим пыль, загрязнения и влагу, данный моп подходит для уборки гладких или слегка структурированных напольных покрытий по одноэтапному методу. При этом хорошее скольжение мопа по полу облегчает уборку и позволяет без переутомления проводить её в течение длительного времени. Моп имеет прошитые углы и 4 ярлыка разных цветов (синий, красный, жёлтый и зелёный). Моп подходит как для использования с тележками с одним или двумя ведрами и отжимом, так и для уборки методом предварительного замачивания.