Datorită microfibrelor fine cu o capacitate impresionantă de absorbție a prafului, colectare a murdăriei și absorbție a umidității cu o singură ștergere pe suprafețe netede și ușor structurate: Mopul din microfibră, fibre scurte, de la Kärcher. Proprietățile de alunecare bine echilibrate ale materialului permit lucrul fără efort și, prin urmare, fac posibile aplicații mai lungi, fără oboseală. Mopul are colțuri cusute și în total 4 bucle în culorile albastru, roșu, galben și verde. Cu acest sistem codificat pe culori, mopul poate fi atribuit clar unei anumite părți de curățat și contaminarea încrucișată este efectiv prevenită - buclele care nu sunt necesare sunt pur și simplu tăiate. Mopul este potrivit atât pentru utilizarea în sistemul de mop plat cu cărucior cu două găleți sau cu cărucior cu o găleată și presă, cât și pentru aplicațiile precondiționate. Se toarnă 180 la sută din flota de curățare a greutății moarte peste pânza de mop. Un al doilea pas pentru ștergerea uscată a zonei nu este în general necesar pentru ambele metode.