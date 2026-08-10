Mop din microfibră, fibră scurtă, 40 cm
Mop din microfibră, 40 × 13 cm, cu bucle scurte în versiunea clasică de buzunar. Pentru utilizare cu sistemul de mop plat de la Kärcher sau conform metodei de pregătire preliminară.
Datorită microfibrelor fine cu o capacitate impresionantă de absorbție a prafului, colectare a murdăriei și absorbție a umidității cu o singură ștergere pe suprafețe netede și ușor structurate: Mopul din microfibră, fibre scurte, de la Kärcher. Proprietățile de alunecare bine echilibrate ale materialului permit lucrul fără efort și, prin urmare, fac posibile aplicații mai lungi, fără oboseală. Mopul are colțuri cusute și în total 4 bucle în culorile albastru, roșu, galben și verde. Cu acest sistem codificat pe culori, mopul poate fi atribuit clar unei anumite părți de curățat și contaminarea încrucișată este efectiv prevenită - buclele care nu sunt necesare sunt pur și simplu tăiate. Mopul este potrivit atât pentru utilizarea în sistemul de mop plat cu cărucior cu două găleți sau cu cărucior cu o găleată și presă, cât și pentru aplicațiile precondiționate. Se toarnă 180 la sută din flota de curățare a greutății moarte peste pânza de mop. Un al doilea pas pentru ștergerea uscată a zonei nu este în general necesar pentru ambele metode.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|STANDARD
|Tip podea
|Podele dure / Pardoseli rezistente
|Structura podelei
|Netedă și ușor structurată
|Nivelul murdăriei
|De la scăzut la grele
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Atașament textil
|Buzunare
|Material
|85% PET / 15% PA
|Material textil
|Microfibre
|Tipul de fabricație
|Material tricotat tip scam (Strat de curățare)
|Structura textila
|Scamă tip buclă
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 90
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Temperatura uscătorului (°C)
|60
|Cicluri de spălare¹⁾
|approx. 300
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.
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Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă