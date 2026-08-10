Подметальная машина KM 130/300 R Bp Pack
Подметально-всасывающая машина индустриального класса с сиденьем для водителя Karcher KM 130/300 R Bp Pack легко очистит заводскую территорию как от пыли, так и от производственных отходов. Малошумная аккумуляторная версия прекрасно подходит для уборки в цехах. Аккумулятор и зарядное устройство включены в комплект поставки.
Надежная и экологичная аккумуляторная подметально-всасывающая машина индустриального класса KM 130/300 R Bp с гидравлическими приводами всех агрегатов пригодна для эксплуатации в самых сложных условиях – например, на металлообрабатывающих или сталелитейных заводах, предприятиях, производящих строительные материалы, и т. д. Принцип заметания позволяет эффективно убирать как мелкий, так и крупный мусор. Цилиндрическая щетка автоматически подстраивается к неровностям подметаемой поверхности, а инновационная конструкция подметального узла сводит к минимуму износ щетины. Замена цилиндрической щетки производится очень быстро и без применения инструментов. Бункер автоматически закрывается при переездах с одного участка уборки на другой. Два горизонтально расположенных плоских складчатых фильтра гарантируют выпуск чистого воздуха даже при уборке больших объемов пыли. Высокоэффективная двухскребковая система очистки фильтра включается нажатием кнопки. Удобный доступ к фильтрам позволяет быстро заменять их без применения инструментов. Основные функции машины удобно управляются поворотной ручкой (система управления EASY Operation). Аккумулятор и зарядное устройство включены в комплект поставки.
Особенности и преимущества
Прочная конструкция
Эффективный фильтр для длительного срока службы
Исключительное удобство для пользователя
Различные типы привода
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Электрический
|Привод ходовой части
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/кВт)
|36 / 5
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|9100
|Рабочая ширина (мм)
|1000
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1300
|Рабочая ширина с 2 боковыми щетками (мм)
|1550
|Мощность батареи (Ач)
|360
|Напряжение батареи (В)
|36
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2
|Бункер (л)
|300
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|7
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|5,5
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|840
|Масса рабочая (кг)
|1300
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|2040 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Колеса (твердый каучук)
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Рулевой механизм с усилителем
- Принцип сметания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Индикатор состояния батареи
- Счетчик наработки
Видео
Области применения
- Заводы по переработке строительных материалов
- Литейные заводы
- Металлообрабатывающие заводы
- Складские помещения
- Строительные площадки
- Металлургический и сталелитейный заводы
- Заводы по переработке материалов