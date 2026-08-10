Надежная и экологичная аккумуляторная подметально-всасывающая машина индустриального класса KM 130/300 R Bp с гидравлическими приводами всех агрегатов пригодна для эксплуатации в самых сложных условиях – например, на металлообрабатывающих или сталелитейных заводах, предприятиях, производящих строительные материалы, и т. д. Принцип заметания позволяет эффективно убирать как мелкий, так и крупный мусор. Цилиндрическая щетка автоматически подстраивается к неровностям подметаемой поверхности, а инновационная конструкция подметального узла сводит к минимуму износ щетины. Замена цилиндрической щетки производится очень быстро и без применения инструментов. Бункер автоматически закрывается при переездах с одного участка уборки на другой. Два горизонтально расположенных плоских складчатых фильтра гарантируют выпуск чистого воздуха даже при уборке больших объемов пыли. Высокоэффективная двухскребковая система очистки фильтра включается нажатием кнопки. Удобный доступ к фильтрам позволяет быстро заменять их без применения инструментов. Основные функции машины удобно управляются поворотной ручкой (система управления EASY Operation). Аккумулятор и зарядное устройство включены в комплект поставки.