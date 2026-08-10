Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R Bp Pack

Masina de maturat industriala complet hidraulica: design robust pentru cele mai dificile sarcini (materiale de constructii si metalurgie, turnatorii, alte unitati cu reziduuri numeroase).

Masina KM 130/300 R Bp Pack pe baterii, cu sistem de directie cu trei role spate, opereaza cu un nivel redus de zgomot si fara emisii de gaze. Datorita principiului de maturare cu lopata sunt admise atat murdaria fina, cat si murdaria grosiera. Recipientul pentru reziduuri se inchide automat in timpul transportului. Rola se adapteaza denivelarilor de pe podele si poate fi schimbata rapid, fara scule. Un sistem de maturare reproiectat reduce uzura. Doua filtre plane tip evantai instalate orizontal purifica aerul, chiar si in conditii de praf intens. Filtrele pot fi curatate prin apasarea unui buton, folosind foarte eficientul declansator dual. Filtrul este usor accesibil si poate fi inlocuit fara unelte. Functiile principale sunt usor de selectat, gratie coceptului EASY Operation.

Caracteristici si beneficii
Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R Bp Pack: Constructie robusta.
Constructie robusta.
Cadru complet din otel. Motoare industriale robuste, racite cu apa. Mecanism de tractiune complet hidraulic.
Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R Bp Pack: Filtru performant pentru timp de utilizare indelungat.
Filtru performant pentru timp de utilizare indelungat.
Filtru plan tip evantai cu 5,5 mp suprafata de filtrare Curatare eficienta a filtrului prin racleta dubla Pentru maturare fara praf
Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R Bp Pack: Extrem de simplu de utilizat
Extrem de simplu de utilizat
Concept de operare simpla. Acces facil in cabina. Simplu de intretinut
Diferite tipuri de angrenare.
  • Angrenare electrica.
  • Motoare diesel conform standardului industrial.
  • Angrenare cu gaz lichid pentru utilizare in interior si exterior.

Specificații tehnice

Date tehnice

Angrenaj Electric
Tracțiune Motor CC
Putere de antrenare (V/kW) 36 / 5
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 9100
Lățime de lucru (mm) 1000
Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm) 1300
Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm) 1550
Capacitatea bateriei (Ah) 360
Tensiunea bateriei (V) 36
Durata de funcționare a bateriei (h) max. 2
Recipient murdărie (l) 300
Capacitate de urcare (%) 12
Viteza de lucru (km/h) 7
Suprafata filtrare (m²) 5,5
Greutatea cu accesorii (kg) 840
Greutate, gata de funcționare (kg) 1300
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 2040 x 1330 x 1430

Scope of supply

  • Roţi, din cauciuc

Echipament

  • Curaţarea manuala a filtrelor
  • Valt principal de maturare reglabil
  • Servo directie
  • Principiul fărașului
  • Actionare inainte
  • Actionare inapoi
  • Aspirare
  • Golire hidraulica pe partea de sus
  • Utilizare in exterior
  • Utilizare la interior
  • Indicator baterie
  • Contoar ore de functionare
Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R Bp Pack
Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R Bp Pack
Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R Bp Pack

Video

Domenii de intrebuintare
  • Centre de procesare a materialelor de constructie
  • Turanatorii
  • Centre de prelucrari metalice
  • Spatii de depozitare
  • Santiere de constructii
  • Lucrari metalice
  • Centre de prelucrare a materialelor
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova