Masina de maturat-aspirat KM 130/300 R Bp Pack
Masina de maturat industriala complet hidraulica: design robust pentru cele mai dificile sarcini (materiale de constructii si metalurgie, turnatorii, alte unitati cu reziduuri numeroase).
Masina KM 130/300 R Bp Pack pe baterii, cu sistem de directie cu trei role spate, opereaza cu un nivel redus de zgomot si fara emisii de gaze. Datorita principiului de maturare cu lopata sunt admise atat murdaria fina, cat si murdaria grosiera. Recipientul pentru reziduuri se inchide automat in timpul transportului. Rola se adapteaza denivelarilor de pe podele si poate fi schimbata rapid, fara scule. Un sistem de maturare reproiectat reduce uzura. Doua filtre plane tip evantai instalate orizontal purifica aerul, chiar si in conditii de praf intens. Filtrele pot fi curatate prin apasarea unui buton, folosind foarte eficientul declansator dual. Filtrul este usor accesibil si poate fi inlocuit fara unelte. Functiile principale sunt usor de selectat, gratie coceptului EASY Operation.
Caracteristici si beneficii
Constructie robusta.Cadru complet din otel. Motoare industriale robuste, racite cu apa. Mecanism de tractiune complet hidraulic.
Filtru performant pentru timp de utilizare indelungat.Filtru plan tip evantai cu 5,5 mp suprafata de filtrare Curatare eficienta a filtrului prin racleta dubla Pentru maturare fara praf
Extrem de simplu de utilizatConcept de operare simpla. Acces facil in cabina. Simplu de intretinut
Diferite tipuri de angrenare.
- Angrenare electrica.
- Motoare diesel conform standardului industrial.
- Angrenare cu gaz lichid pentru utilizare in interior si exterior.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Electric
|Tracțiune
|Motor CC
|Putere de antrenare (V/kW)
|36 / 5
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|9100
|Lățime de lucru (mm)
|1000
|Lățime de lucru cu 1 perie laterală (mm)
|1300
|Lățime de lucru cu 2 măturători laterale (mm)
|1550
|Capacitatea bateriei (Ah)
|360
|Tensiunea bateriei (V)
|36
|Durata de funcționare a bateriei (h)
|max. 2
|Recipient murdărie (l)
|300
|Capacitate de urcare (%)
|12
|Viteza de lucru (km/h)
|7
|Suprafata filtrare (m²)
|5,5
|Greutatea cu accesorii (kg)
|840
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|1300
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|2040 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Roţi, din cauciuc
Echipament
- Curaţarea manuala a filtrelor
- Valt principal de maturare reglabil
- Servo directie
- Principiul fărașului
- Actionare inainte
- Actionare inapoi
- Aspirare
- Golire hidraulica pe partea de sus
- Utilizare in exterior
- Utilizare la interior
- Indicator baterie
- Contoar ore de functionare
Video
Domenii de intrebuintare
- Centre de procesare a materialelor de constructie
- Turanatorii
- Centre de prelucrari metalice
- Spatii de depozitare
- Santiere de constructii
- Lucrari metalice
- Centre de prelucrare a materialelor