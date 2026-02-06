КМ 130/300 R Classic индустриально-промышленная подметальная машина предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях в строительстве, металлообрабатывающей промышленности и других отраслях с интенсивным образованием грязи и отходов. Надежная подметальная машина с сидением для оператора, удобно и легко управляется с помощью рычагов. Бункер - контейнер от мусора опорожняется с помощью гидравлического подъемника. Огромный контейнер 300 л, позволяет работать долго и без остановок. Машина разработана для интенсивной эксплуатации в самых тяжелых условиях благодаря прочной стальной раме шасси с защитой от коррозии. Гидравлический привод на задние колеса обеспечивает хорошую маневренность даже в ограниченном пространстве. Другой особенностью является гибкая система прижима щетки, которая гарантирует оптимальный результат подметания на различных поверхности пола, при снижении износа щеток. Вседетали легко доступны для технического обслуживания и ремонта. Стандартные цельные резиновые шины позволяют работать без остановок на всех типах грунта.