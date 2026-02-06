Подметальная машина KM 130/300 R D Classic
KM 130/300 R D Classic подметально-всасывающая машина с карманным фильтром с большой фильтрующей площадью, надежной цельнометаллической рамой, гидравлическим приводом на задние колеса, гибким прижимом щетки. Характеризуется простотой в эксплуатации.
КМ 130/300 R Classic индустриально-промышленная подметальная машина предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях в строительстве, металлообрабатывающей промышленности и других отраслях с интенсивным образованием грязи и отходов. Надежная подметальная машина с сидением для оператора, удобно и легко управляется с помощью рычагов. Бункер - контейнер от мусора опорожняется с помощью гидравлического подъемника. Огромный контейнер 300 л, позволяет работать долго и без остановок. Машина разработана для интенсивной эксплуатации в самых тяжелых условиях благодаря прочной стальной раме шасси с защитой от коррозии. Гидравлический привод на задние колеса обеспечивает хорошую маневренность даже в ограниченном пространстве. Другой особенностью является гибкая система прижима щетки, которая гарантирует оптимальный результат подметания на различных поверхности пола, при снижении износа щеток. Вседетали легко доступны для технического обслуживания и ремонта. Стандартные цельные резиновые шины позволяют работать без остановок на всех типах грунта.
Особенности и преимущества
Гидравлический задний привод с цельнорезиновыми шинамиХорошая маневренность и управляемость даже в ограниченном пространстве. Работает даже на острых поверхностях, не вызывая проколов шин. Четкая и интуитивно понятная компоновка и надежные элементы управления для удобства эксплуатации.
Карманный фильтр большой площади с вибрационным двигателемБольшая площадь фильтра для уборки без пыли. Очистка с помощью вибромотора.
Прочное стальное шасси с множественной защитой от коррозииМожет использоваться в тяжелых условиях работы. Надежная машина и компоненты.
Надежность
- Очень простая технология с проверенными компонентами: полностью гидравлический привод, электрический, а не электронный.
- Легкий доступ ко всем техническим компонентам.
Гидравлическое опорожнение высокого контейнера
- Отходы могут быть опорожнены безопасно, легко и бесконтактно.
- Легкий подъем контейнера до 1,52 м.
Принцип сметания
- Хороший прием мелких и крупных отходов.
- Низкое рассеивание пыли.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Дизель
|Привод ходовой части
|Четырехтактный двигатель
|Производитель двигателя
|Yanmar
|Мощность привода (кВт)
|15,8
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|13000
|Рабочая ширина (мм)
|1000
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1300
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|1550
|Бункер (л)
|300
|Преодолеваемый подъем (%)
|18
|Рабочая скорость (км/ч)
|10
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|7,8
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|923
|Масса рабочая (кг)
|923
|Вес (с упаковкой) (кг)
|923
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|2040 x 1330 x 1430
Scope of supply
- Карманный фильтр
- Колеса (твердый каучук)
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Рулевой механизм с усилителем
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Принцип сметания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Система всасывания
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Счетчик наработки
- Функция подметания (можно отключить)
Видео
Области применения
- Заводы по переработке строительных материалов
- Литейные заводы
- Металлообрабатывающие заводы
- Складские помещения
- Строительные площадки
- Металлургический и сталелитейный заводы
- Заводы по переработке материалов