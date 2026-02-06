Подметальная машина KM 130/300 R D Classic

KM 130/300 R D Classic подметально-всасывающая машина с карманным фильтром с большой фильтрующей площадью, надежной цельнометаллической рамой, гидравлическим приводом на задние колеса, гибким прижимом щетки. Характеризуется простотой в эксплуатации.

КМ 130/300 R Classic индустриально-промышленная подметальная машина предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях в строительстве, металлообрабатывающей промышленности и других отраслях с интенсивным образованием грязи и отходов. Надежная подметальная машина с сидением для оператора, удобно и легко управляется с помощью рычагов. Бункер - контейнер от мусора опорожняется с помощью гидравлического подъемника. Огромный контейнер 300 л, позволяет работать долго и без остановок. Машина разработана для интенсивной эксплуатации в самых тяжелых условиях благодаря прочной стальной раме шасси с защитой от коррозии. Гидравлический привод на задние колеса обеспечивает хорошую маневренность даже в ограниченном пространстве. Другой особенностью является гибкая система прижима щетки, которая гарантирует оптимальный результат подметания на различных поверхности пола, при снижении износа щеток. Вседетали легко доступны для технического обслуживания и ремонта. Стандартные цельные резиновые шины позволяют работать без остановок на всех типах грунта.

Особенности и преимущества
Подметальная машина KM 130/300 R D Classic: Гидравлический задний привод с цельнорезиновыми шинами
Гидравлический задний привод с цельнорезиновыми шинами
Хорошая маневренность и управляемость даже в ограниченном пространстве. Работает даже на острых поверхностях, не вызывая проколов шин. Четкая и интуитивно понятная компоновка и надежные элементы управления для удобства эксплуатации.
Подметальная машина KM 130/300 R D Classic: Карманный фильтр большой площади с вибрационным двигателем
Карманный фильтр большой площади с вибрационным двигателем
Большая площадь фильтра для уборки без пыли. Очистка с помощью вибромотора.
Подметальная машина KM 130/300 R D Classic: Прочное стальное шасси с множественной защитой от коррозии
Прочное стальное шасси с множественной защитой от коррозии
Может использоваться в тяжелых условиях работы. Надежная машина и компоненты.
Надежность
  • Очень простая технология с проверенными компонентами: полностью гидравлический привод, электрический, а не электронный.
  • Легкий доступ ко всем техническим компонентам.
Гидравлическое опорожнение высокого контейнера
  • Отходы могут быть опорожнены безопасно, легко и бесконтактно.
  • Легкий подъем контейнера до 1,52 м.
Принцип сметания
  • Хороший прием мелких и крупных отходов.
  • Низкое рассеивание пыли.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Дизель
Привод ходовой части Четырехтактный двигатель
Производитель двигателя Yanmar
Мощность привода (кВт) 15,8
Макс. производительность по площади (м²/ч) 13000
Рабочая ширина (мм) 1000
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1300
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм) 1550
Бункер (л) 300
Преодолеваемый подъем (%) 18
Рабочая скорость (км/ч) 10
Площадь поверхности фильтра (м²) 7,8
Вес (с аксессуарами) (кг) 923
Масса рабочая (кг) 923
Вес (с упаковкой) (кг) 923
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 2040 x 1330 x 1430

Scope of supply

  • Карманный фильтр
  • Колеса (твердый каучук)

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Рулевой механизм с усилителем
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Принцип сметания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Система всасывания
  • Гидравлическая разгрузка бункера
  • Применение на открытом воздухе
  • Счетчик наработки
  • Функция подметания (можно отключить)
Подметальная машина KM 130/300 R D Classic

Видео

Области применения
  • Заводы по переработке строительных материалов
  • Литейные заводы
  • Металлообрабатывающие заводы
  • Складские помещения
  • Строительные площадки
  • Металлургический и сталелитейный заводы
  • Заводы по переработке материалов
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова