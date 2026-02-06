Masina de maturat-aspirat industriala KM 130/300 R Classic este dotata pentru utilizari solicitante in domeniul materialelor de constructie, al prelucrarilor metalice si in alte domenii industriale ce produc mari cantitati de reziduuri. Maturatorul cu post de conducere poate fi operat comod folosind doar manete. Containerul poate fi golit folosind liftul hidraulic. Capacitatea uriasa a containerului este de 300 L, permitand perioade lungi de folosire neintrerupta. Masina este dotata pentru uz intens in cele mai dificile conditii datorita sasiului metalic cu protectie impotriva coroziunii. Roata hidraulica de ghidaj din spate asigura o buna manevrabilitate si in spatii stramte. O alta dotare este sistemul Flexibil Footprint ce asigura rezultate optime de curatare pe diferite tipuri de suprafete- si acestea cu uzura minima a periilor. In caz de interventii tehnice pentru reparatii sau intretinere, toate componentele sunt usor accesibile. Rotile standard din cauciuc dur fac curatarea posibila pe toate tipurile de teren si elimina intreruperile cauzate de penele de cauciuc.