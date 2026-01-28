Аккумуляторный KM 150/500 R Bp с трехколесным задним управлением впечатляет простотой управления. Благодаря принципу совки безопасный сбор мелкого мусора и крупной грязи. Контейнер для отходов закрывается автоматически во время транспортировки. Подметальный валик автоматически адаптируется к неровностям и может быть быстро заменен без каких-либо инструментов. Два горизонтальных плоских складчатых фильтра также обеспечивают чистый воздух в местах, где образуется большое количество пыли. Очистка фильтра выполняется одним нажатием кнопки с чрезвычайно эффективный двойной скребок. Фильтр легко доступен и может быть заменен без каких-либо инструментов. Благодаря концепции EASY Operation основными функциями можно управлять с помощью одной поворотной ручки.