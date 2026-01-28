Подметальная машина KM 150/500 BAT

Полностью гидравлическая промышленная подметальная машина с прочной конструкцией для тяжелых условий эксплуатации, например, в производстве строительных материалов и металлообработке, в литейных цехах или на других предприятиях с большим объемом загрязнений.

Аккумуляторный KM 150/500 R Bp с трехколесным задним управлением впечатляет простотой управления. Благодаря принципу совки безопасный сбор мелкого мусора и крупной грязи. Контейнер для отходов закрывается автоматически во время транспортировки. Подметальный валик автоматически адаптируется к неровностям и может быть быстро заменен без каких-либо инструментов. Два горизонтальных плоских складчатых фильтра также обеспечивают чистый воздух в местах, где образуется большое количество пыли. Очистка фильтра выполняется одним нажатием кнопки с чрезвычайно эффективный двойной скребок. Фильтр легко доступен и может быть заменен без каких-либо инструментов. Благодаря концепции EASY Operation основными функциями можно управлять с помощью одной поворотной ручки.

Особенности и преимущества
Работа от батареи
  • Безэмиссионная работа.
  • Для внутреннего и наружного использования.
  • Низкий уровень шума.
Двойной скребок
  • Высокоэффективная очистка фильтра.
  • Может управляться нажатием кнопки.
Концепция управления EASY Operation
  • Очень простая операция.
  • Короткие сроки обучения.
  • Защита от ошибочного срабатывания.
Плоский складчатый фильтр
  • Отличная управляемость и хорошая доступность.
  • Изготовлен из моющегося полиэстера.
  • Долгий срок службы.
Гибкая система следов
  • Оптимальные результаты подметания.
  • Низкий износ щеток.
  • Оптимальная адаптация к различным напольным покрытиям.
Гидравлическое опорожнение высокого контейнера
  • Опорожнение отходов безопасно и легко.
  • Система с высокой разгрузкой до 1,52 м.
Принцип сметания
  • Хороший прием мелких и крупных отходов.
  • Низкое рассеивание пыли.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
  • Может регулироваться в соответствии с индивидуальными требованиями к очистке.
  • Со второй и третьей боковыми щетками по запросу.
Полностью гидравлический тяговый привод и привод основного подметального ролика/боковой щетки
  • Требуется низкий уровень обслуживания.
  • Нет износа.
  • Долгий срок службы.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Электрический
Привод ходовой части Двигатель постоянного тока
Мощность привода (В/кВт) 48 / 10
Макс. производительность по площади (м²/ч) 12000
Рабочая ширина (мм) 1200
Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм) 1500
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм) 1800
Напряжение батареи (В) 48
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Бункер (л) 500
Преодолеваемый подъем (%) 12
Рабочая скорость (км/ч) 8
Площадь поверхности фильтра (м²) 7
Вес (с аксессуарами) (кг) 1398
Масса рабочая (кг) 2690
Вес (с упаковкой) (кг) 1398
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 2700 x 1720 x 2197

Scope of supply

  • Колеса с пневматическими шинами

Оснащение

  • Устройство ручной очистки фильтра
  • Регулируемая цилиндрическая щетка
  • Рулевой механизм с усилителем
  • Регулировка потока всасываемого воздуха
  • Принцип сметания
  • Тяговый привод переднего хода
  • Тяговый привод заднего хода
  • Гидравлическая разгрузка бункера
  • Применение на открытом воздухе
  • Использование внутри помещений
  • Функция подметания (можно отключить)
  • Автоматическое отклонение боковой щетки
Области применения
  • Для промышленности (литейные заводы, цементные заводы), логистики и складов, автостоянок и многоэтажных автостоянок, строительства, аэропортов и портов
