Подметальная машина KM 150/500 BAT
Полностью гидравлическая промышленная подметальная машина с прочной конструкцией для тяжелых условий эксплуатации, например, в производстве строительных материалов и металлообработке, в литейных цехах или на других предприятиях с большим объемом загрязнений.
Аккумуляторный KM 150/500 R Bp с трехколесным задним управлением впечатляет простотой управления. Благодаря принципу совки безопасный сбор мелкого мусора и крупной грязи. Контейнер для отходов закрывается автоматически во время транспортировки. Подметальный валик автоматически адаптируется к неровностям и может быть быстро заменен без каких-либо инструментов. Два горизонтальных плоских складчатых фильтра также обеспечивают чистый воздух в местах, где образуется большое количество пыли. Очистка фильтра выполняется одним нажатием кнопки с чрезвычайно эффективный двойной скребок. Фильтр легко доступен и может быть заменен без каких-либо инструментов. Благодаря концепции EASY Operation основными функциями можно управлять с помощью одной поворотной ручки.
Особенности и преимущества
Работа от батареи
- Безэмиссионная работа.
- Для внутреннего и наружного использования.
- Низкий уровень шума.
Двойной скребок
- Высокоэффективная очистка фильтра.
- Может управляться нажатием кнопки.
Концепция управления EASY Operation
- Очень простая операция.
- Короткие сроки обучения.
- Защита от ошибочного срабатывания.
Плоский складчатый фильтр
- Отличная управляемость и хорошая доступность.
- Изготовлен из моющегося полиэстера.
- Долгий срок службы.
Гибкая система следов
- Оптимальные результаты подметания.
- Низкий износ щеток.
- Оптимальная адаптация к различным напольным покрытиям.
Гидравлическое опорожнение высокого контейнера
- Опорожнение отходов безопасно и легко.
- Система с высокой разгрузкой до 1,52 м.
Принцип сметания
- Хороший прием мелких и крупных отходов.
- Низкое рассеивание пыли.
Широкий ассортимент аксессуаров и дополнительных комплектов.
- Может регулироваться в соответствии с индивидуальными требованиями к очистке.
- Со второй и третьей боковыми щетками по запросу.
Полностью гидравлический тяговый привод и привод основного подметального ролика/боковой щетки
- Требуется низкий уровень обслуживания.
- Нет износа.
- Долгий срок службы.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Электрический
|Привод ходовой части
|Двигатель постоянного тока
|Мощность привода (В/кВт)
|48 / 10
|Макс. производительность по площади (м²/ч)
|12000
|Рабочая ширина (мм)
|1200
|Рабочая ширина с одной боковой щеткой (мм)
|1500
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|1800
|Напряжение батареи (В)
|48
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Бункер (л)
|500
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Рабочая скорость (км/ч)
|8
|Площадь поверхности фильтра (м²)
|7
|Вес (с аксессуарами) (кг)
|1398
|Масса рабочая (кг)
|2690
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1398
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|2700 x 1720 x 2197
Scope of supply
- Колеса с пневматическими шинами
Оснащение
- Устройство ручной очистки фильтра
- Регулируемая цилиндрическая щетка
- Рулевой механизм с усилителем
- Регулировка потока всасываемого воздуха
- Принцип сметания
- Тяговый привод переднего хода
- Тяговый привод заднего хода
- Гидравлическая разгрузка бункера
- Применение на открытом воздухе
- Использование внутри помещений
- Функция подметания (можно отключить)
- Автоматическое отклонение боковой щетки
Видео
Области применения
- Для промышленности (литейные заводы, цементные заводы), логистики и складов, автостоянок и многоэтажных автостоянок, строительства, аэропортов и портов