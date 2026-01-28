Masina KM 150/500 R Bp Pack pe baterii, cu sistem de directie cu trei role spate, opereaza cu un nivel redus de zgomot si fara emisii de gaze. Datorita principiului de maturare cu lopata sunt admise atat murdaria fina, cat si murdaria grosiera. Recipientul pentru reziduuri se inchide automat in timpul transportului. Rola se adapteaza denivelarilor de pe podele si poate fi schimbata rapid, fara scule. Un sistem de maturare reproiectat reduce uzura. Doua filtre plane pliate orizontale purifica aerul, chiar si in conditii de praf intens. Filtrele pot fi curatate prin apasarea unui buton, folosind foarte eficientul declansator dual. Filtrul este usor accesibil si poate fi inlocuit fara unelte. Functiile principale sunt usor de selectat, gratie coceptului EASY Operation.