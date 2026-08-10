Быстро и тщательно очистите очень большие площади без опасений, что закончится заряд, с помощью высокопроизводительной поломоечной машины с сиденьем для оператора B 200 R Bp Pack от Kärcher. Машина оснащена двумя долговечными батареями AGM емкостью 285 Ач и встроенным зарядным устройством, что обеспечивает до шести часов непрерывной работы по очистке полов. В сочетании с шириной рабочей зоны 110 см, прочной всасывающей балкой последнего поколения и двумя 200-литровыми баками для чистой и грязной воды, машина способна очищать до 6600 м² в час. Элементы управления кодированы цветом для удобства эксплуатации, а запатентованная система ключей KIK эффективно предотвращает ошибки оператора. Система автонаполнения, экономящая время при наполнении бака для чистой воды, автоматическая система промывки бака для грязной воды, система дозирования моющего средства DOSE, дневные ходовые огни, мигающий маячок, прочная передняя защита от ударов и возможность подключения к системе Kärcher Fleet делают B 200 R Bp Pack одной из самых производительных поломоечных машин в своем классе.