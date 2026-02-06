Поломоечная машина B 300 RI Bp Pack + SB
Экологичная и эффективная: безэмиссионная модель B 300 RI BP с 300-литровым баком для чистой и грязной воды подметает и моет пол за один проход. В комплекте батарея и зарядное устройство.
Поломоечная комбинированная машина с сиденьем для оператора B 300 RI Bp с нулевым уровнем выбросов оснащена боковой щеткой с правой стороны, которая увеличивает ширину рабочей зоны до 1350 мм. Это делает машину особенно эффективной для глубокой и поддерживающей уборки больших площадей, а также для уборки вплотную к стенам и в углах. Вторая боковая щетка может быть установлена дополнительно в качестве опции. Две крупные цилиндрические щетки, 300-литровый бак для воды и широкая изогнутая скребковая система обеспечивают производительность до 14 000 м²/ч и позволяют экономить время на подметании и уборке в одно действие. Собранные отходы можно легко и удобно выгружать благодаря функции высокого опустошения контейнера. Благодаря прочной стальной раме B 300 RI Bp подходит и для более тяжелых условий эксплуатации. Двойное покрытие порошковое покрытие обеспечивают лучшую защиту от коррозии. В комплект входит свинцово-кислотная батарея 36 В/805 Ач.
Особенности и преимущества
Мойка и подметание в одном рабочем процессе
- Удвоенная производительность оператора и машины
- Сокращение времени работы вдвое
- Предварительное подметание не требуется
Простое опустошение мусорного бака с высоким контейнером
- Удобно для оператора
- Нет прямого контакта с грязью
- Опустошение мусорного бака выполняется в сидячем положении
Поворотные боковые щетки / боковые щетки на обеих сторонах машины
- Расширение ширины обработки до 1,755 мм
- Защищает машину и объекты
- Особо прочный и чрезвычайно долговечный.
Аккумуляторный привод с нулевыми выбросами
- Тихая уборка
- Защищает здоровье и окружающую среду
- До 40 000 м² на одном заряде аккумулятора
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Рабочая ширина щеток (мм)
|1045 - 1350
|Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм)
|1755
|Ширина всасывающей балки (мм)
|1440
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|300 / 300
|Бункер (л)
|180
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 14000
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|10500
|Батарея (В/Ач)
|36 / 805
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|прим. 4
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 11
|Преодолеваемый подъем (%)
|12
|Частота вращения щетки (об/мин)
|460
|Давление прижима щетки (кг)
|25 - 150
|Расход воды (л/мин)
|макс. 12
Scope of supply
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Батарея и зарядное устройство
- Всасывающая балка, изогнутая
- Боковые щетки
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Автоматическое отключение подачи воды
- Стояночный тормоз
- Интегрированное подметальное устройство
- Подметальное устройство
- Электромагнитные клапаны
- Система 2 резервуаров
- Стандартное рабочее освещение
- Тип уплотнительных полос: Linatex®
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
Области применения
- Для очистки внутренней поверхности контейнеров и цистерн в транспортно-логистическом секторе, в сельском хозяйстве, пищевой и химической промышленности.
- Для промышленности (литейные заводы, цементные заводы), логистики и складов, автостоянок и многоэтажных автостоянок, строительства, аэропортов и портов