Поломоечная машина B 300 RI Bp Pack + SB

Экологичная и эффективная: безэмиссионная модель B 300 RI BP с 300-литровым баком для чистой и грязной воды подметает и моет пол за один проход. В комплекте батарея и зарядное устройство.

Поломоечная комбинированная машина с сиденьем для оператора B 300 RI Bp с нулевым уровнем выбросов оснащена боковой щеткой с правой стороны, которая увеличивает ширину рабочей зоны до 1350 мм. Это делает машину особенно эффективной для глубокой и поддерживающей уборки больших площадей, а также для уборки вплотную к стенам и в углах. Вторая боковая щетка может быть установлена дополнительно в качестве опции. Две крупные цилиндрические щетки, 300-литровый бак для воды и широкая изогнутая скребковая система обеспечивают производительность до 14 000 м²/ч и позволяют экономить время на подметании и уборке в одно действие. Собранные отходы можно легко и удобно выгружать благодаря функции высокого опустошения контейнера. Благодаря прочной стальной раме B 300 RI Bp подходит и для более тяжелых условий эксплуатации. Двойное покрытие порошковое покрытие обеспечивают лучшую защиту от коррозии. В комплект входит свинцово-кислотная батарея 36 В/805 Ач.

Особенности и преимущества
Мойка и подметание в одном рабочем процессе
  • Удвоенная производительность оператора и машины
  • Сокращение времени работы вдвое
  • Предварительное подметание не требуется
Простое опустошение мусорного бака с высоким контейнером
  • Удобно для оператора
  • Нет прямого контакта с грязью
  • Опустошение мусорного бака выполняется в сидячем положении
Поворотные боковые щетки / боковые щетки на обеих сторонах машины
  • Расширение ширины обработки до 1,755 мм
  • Защищает машину и объекты
  • Особо прочный и чрезвычайно долговечный.
Аккумуляторный привод с нулевыми выбросами
  • Тихая уборка
  • Защищает здоровье и окружающую среду
  • До 40 000 м² на одном заряде аккумулятора
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Рабочая ширина щеток (мм) 1045 - 1350
Рабочая ширина с 2 двумя боковыми щетками (мм) 1755
Ширина всасывающей балки (мм) 1440
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 300 / 300
Бункер (л) 180
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 14000
Практ. производительность по площади (м²/ч) 10500
Батарея (В/Ач) 36 / 805
Время работы от комплекта батарей (ч) прим. 4
Время заряда батареи (ч) прим. 11
Преодолеваемый подъем (%) 12
Частота вращения щетки (об/мин) 460
Давление прижима щетки (кг) 25 - 150
Расход воды (л/мин) макс. 12

Scope of supply

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.
  • Батарея и зарядное устройство
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Боковые щетки

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Стояночный тормоз
  • Интегрированное подметальное устройство
  • Подметальное устройство
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
  • Стандартное рабочее освещение
  • Тип уплотнительных полос: Linatex®
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
Поломоечная машина B 300 RI Bp Pack + SB
Поломоечная машина B 300 RI Bp Pack + SB
Поломоечная машина B 300 RI Bp Pack + SB
Поломоечная машина B 300 RI Bp Pack + SB
Области применения
  • Для очистки внутренней поверхности контейнеров и цистерн в транспортно-логистическом секторе, в сельском хозяйстве, пищевой и химической промышленности.
  • Для промышленности (литейные заводы, цементные заводы), логистики и складов, автостоянок и многоэтажных автостоянок, строительства, аэропортов и портов
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова