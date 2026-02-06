Поломоечная комбинированная машина с сиденьем для оператора B 300 RI Bp с нулевым уровнем выбросов оснащена боковой щеткой с правой стороны, которая увеличивает ширину рабочей зоны до 1350 мм. Это делает машину особенно эффективной для глубокой и поддерживающей уборки больших площадей, а также для уборки вплотную к стенам и в углах. Вторая боковая щетка может быть установлена дополнительно в качестве опции. Две крупные цилиндрические щетки, 300-литровый бак для воды и широкая изогнутая скребковая система обеспечивают производительность до 14 000 м²/ч и позволяют экономить время на подметании и уборке в одно действие. Собранные отходы можно легко и удобно выгружать благодаря функции высокого опустошения контейнера. Благодаря прочной стальной раме B 300 RI Bp подходит и для более тяжелых условий эксплуатации. Двойное покрытие порошковое покрытие обеспечивают лучшую защиту от коррозии. В комплект входит свинцово-кислотная батарея 36 В/805 Ач.