Поломоечная машина BD 50/70 R Bp Classic

Для уборки площадей в 2000 м² за час: аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для оператора и дисковой щёточной головой BD 50/70 R Classic.

Чрезвычайно простая в использовании, благодаря цветовой кодировке основных элементов аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для водителя – BD 50/70 R Classic. Это компактная, небольшая машина с обтекаемым дизайном облегчает работу и транспортировку, тем самым обеспечивая высокую степень маневренности. Благодаря этому машина класса 70 л становится отличной альтернативой машине с ручным управлением. Всевозможные детали помогут вам в ежедневной работе, такие как Home Base – система креплений крючков для удобной перевозки ручного инвентаря и установки лотка для моющих средств и аксессуаров, или аналогично на машине закрепляются мешки для мусора, либо моп для предварительного подметания. Машина конфигурируется по запросу клиента, стоимость рассчитывается в зависимости от конфигурации

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BD 50/70 R Bp Classic: Универсальные возможности
Универсальные возможности
Наглядная панель управления с понятной символикой. Простота освоения машины. Ряд выделенных желтым цветом элементов управления обеспечивают простоту эксплуатации
Поломоечная машина BD 50/70 R Bp Classic: Технология дисковой щетки
Технология дисковой щетки
Крепкое конструктивное исполнение с интегрированной дисковой щеточного головой Высокая производительность благодаря большой рабочей ширине Замена щеток нажатием педали
Поломоечная машина BD 50/70 R Bp Classic: Компактный, узкий дизайн
Компактный, узкий дизайн
Очень маневренная машина Отличный обзор рабочей зоны Удобство транспортировки.
Дополнительные аксессуары: моп для предварительного подметания
  • Собирает сухой мусор, что облегчает процесс уборки
  • Помогает предотвратить блокирование всасываещего канала
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 70 / 75
Теор. производительность по площади (м²/ч) 2805
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2000
Батарея (В) 24
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 13 / 20
Ширина разворота (мм) 1650
Расход воды (л/мин) макс. 2,3
Потребляемая мощность (Вт) 1400
Полная нормативная масса (кг) 345
Масса (без принадлежностей) (кг) 112
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1310 x 590 x 1060

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • V-образная всасывающая балка

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Автоматическое отключение подачи воды
  • Электромагнитные клапаны
  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BD 50/70 R Bp Classic
Поломоечная машина BD 50/70 R Bp Classic
Поломоечная машина BD 50/70 R Bp Classic

Видео

Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова