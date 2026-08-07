Эффективная уборочная техника с аккумуляторным питанием: поломойно-всасывающая машина с сиденьем для оператора BD 50/70 R Classic благодаря своему узкому и компактному корпусу обеспечивает максимальную маневренность и простоту транспортировки. Она оснащена мощной и долговечной литий-ионной батареей емкостью 80 Ач, допускающей промежуточный заряд в любое время, и баками для воды объемом 70 л, позволяющими выполнять работы в течение продолжительного времени. Кроме того, BD 50/70 R Classic предусматривает возможность оснащения рядом полезных опций, к числу которых относятся крюки для закрепления ручного уборочного инвентаря, моп для предварительного подметания и держатель для мусорного мешка.