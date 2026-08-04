Компактная поломоечная машина B 50 W Bp отличается особо прочной конструкцией. Щеточная голова и всасывающая балка изготовлены из прочного литого алюминия, что обеспечивает превосходное всасывание даже на структурированных поверхностях и на крутых поворотах. Однодисковая щеточная голова D 51 обеспечивает превосходные результаты уборки, тихо и надежно, от технического обслуживания до промежуточной чистки и даже в часы работы. Аккумулятор AGM емкостью 115 Ач питает мотоблок и обеспечивает длительный срок службы. Компактная конструкция мотоблока обеспечивает лучший обзор и маневренность даже на особо узких участках. Привод на колеса облегчает работу и снижает физическую нагрузку. Функция автоматического ополаскивания обеспечивает бесконтактную очистку резервуара для грязной воды, система автозаполнения облегчает наполнение резервуара для чистой воды с функцией автоматической остановки подачи воды. Пресную воду легко долить в любой кран с помощью универсального наливного шланга. Кроме того, расширенными настройками и информацией можно легко управлять со смартфона с помощью приложения «Machine Connect».