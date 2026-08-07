Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF

Компактная поломоечная машина с ручным управлением В 50 W Bp для влажной уборки полов с прочными и долговечными алюминиевыми компонентами, однодисковой щеткой D 51 и мощным аккумулятором AGM емкостью 115 Ач.

Поломоечная машина В 50 W Bp с питанием от аккумулятора идеально подходит для эффективной уборки полов в промышленных условиях. Компактная конструкция обеспечивает лучший обзор и превосходную маневренность даже в труднодоступных местах. Мотоблок имеет прочную конструкцию с щеточной головкой и всасывающей балкой из прочного литого алюминия. Параболическая всасывающая балка обеспечивает идеальное всасывание даже на структурированных поверхностях и на крутых поворотах. Однодисковая щеточная голова D 51 надежно обеспечивает превосходные результаты уборки и бесшумное обслуживание или промежуточную уборку в рабочее время. Мощный аккумулятор AGM обеспечивает высокую производительность 115 Ач в течение длительного времени работы. Привод на колеса облегчает работу и снижает физическую нагрузку на пользователей. Пресную воду легко долить в любой кран с помощью универсального наливного шланга. Расширенными настройками и информацией можно легко управлять со смартфона с помощью приложения Machine Connect.

Особенности и преимущества
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF: Очень компактная конструкция машины
Очень компактная конструкция машины
Хороший обзор убираемой зоны и высокая маневренность. Простота эксплуатации, надежность и стойкость к механическим воздействиям.
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF: Совместимость с мобильным приложением «Machine Connect»
Совместимость с мобильным приложением «Machine Connect»
Расширенные функциональные возможности и большой объем выдаваемой информации. Контроль расходования ресурсов, повышение производительности и информирование в наглядной графической форме о возникновении неисправностей и необходимости обслуживания. Настройка параметров, редактирование полномочий для системы KIK.
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF: Щеточный узел и всасывающая балка из литого под давлением алюминия
Щеточный узел и всасывающая балка из литого под давлением алюминия
Надежные компоненты, устойчивые к механическим воздействиям. Сокращение простоев и повышение производительности при меньших затратах.
Параболическая всасывающая балка с уплотнительными полосами из материала Linatex
  • Эффективный сбор влаги, в т. ч. при движении по структурированным напольных покрытиям и на поворотах.
  • Уменьшение риска поскользнуться на мокром полу и объема дополнительных ручных работ.
Щеточный узел D 51 с одной дисковой щеткой
  • Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума.
  • Возможность уборки в часы работы предприятий и долгая работа от одного заряда батареи.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 510
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 50 / 50
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 3060
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1840
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 115
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 3
Время заряда батареи (ч) прим. 10
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Скорость движения (км/ч) макс. 6
Частота вращения щетки (об/мин) 140
Давление прижима щетки (кг/г/см²) 29 / 32
Ширина разворота (мм) 1400
Расход воды (л/мин) макс. 2,5
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Полная нормативная масса (кг) 245
Вес (без аксессуаров) (кг) 177
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1367 x 609 x 1082

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея
  • Зарядное устройство
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Тип уплотнительных полос: Linatex®
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
  • Переключатель системы управления EASY
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для клининговых компаний, предприятий розничной торговли или общественных учреждений
  • Для уборки полов в столовых, школах и больницах
  • Для поддерживающей и промежуточной уборки, например, в общественных зданиях
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова