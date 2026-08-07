Поломоечная машина В 50 W Bp с питанием от аккумулятора идеально подходит для эффективной уборки полов в промышленных условиях. Компактная конструкция обеспечивает лучший обзор и превосходную маневренность даже в труднодоступных местах. Мотоблок имеет прочную конструкцию с щеточной головкой и всасывающей балкой из прочного литого алюминия. Параболическая всасывающая балка обеспечивает идеальное всасывание даже на структурированных поверхностях и на крутых поворотах. Однодисковая щеточная голова D 51 надежно обеспечивает превосходные результаты уборки и бесшумное обслуживание или промежуточную уборку в рабочее время. Мощный аккумулятор AGM обеспечивает высокую производительность 115 Ач в течение длительного времени работы. Привод на колеса облегчает работу и снижает физическую нагрузку на пользователей. Пресную воду легко долить в любой кран с помощью универсального наливного шланга. Расширенными настройками и информацией можно легко управлять со смартфона с помощью приложения Machine Connect.