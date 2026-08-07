Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF
Компактная поломоечная машина с ручным управлением В 50 W Bp для влажной уборки полов с прочными и долговечными алюминиевыми компонентами, однодисковой щеткой D 51 и мощным аккумулятором AGM емкостью 115 Ач.
Поломоечная машина В 50 W Bp с питанием от аккумулятора идеально подходит для эффективной уборки полов в промышленных условиях. Компактная конструкция обеспечивает лучший обзор и превосходную маневренность даже в труднодоступных местах. Мотоблок имеет прочную конструкцию с щеточной головкой и всасывающей балкой из прочного литого алюминия. Параболическая всасывающая балка обеспечивает идеальное всасывание даже на структурированных поверхностях и на крутых поворотах. Однодисковая щеточная голова D 51 надежно обеспечивает превосходные результаты уборки и бесшумное обслуживание или промежуточную уборку в рабочее время. Мощный аккумулятор AGM обеспечивает высокую производительность 115 Ач в течение длительного времени работы. Привод на колеса облегчает работу и снижает физическую нагрузку на пользователей. Пресную воду легко долить в любой кран с помощью универсального наливного шланга. Расширенными настройками и информацией можно легко управлять со смартфона с помощью приложения Machine Connect.
Особенности и преимущества
Очень компактная конструкция машиныХороший обзор убираемой зоны и высокая маневренность. Простота эксплуатации, надежность и стойкость к механическим воздействиям.
Совместимость с мобильным приложением «Machine Connect»Расширенные функциональные возможности и большой объем выдаваемой информации. Контроль расходования ресурсов, повышение производительности и информирование в наглядной графической форме о возникновении неисправностей и необходимости обслуживания. Настройка параметров, редактирование полномочий для системы KIK.
Щеточный узел и всасывающая балка из литого под давлением алюминияНадежные компоненты, устойчивые к механическим воздействиям. Сокращение простоев и повышение производительности при меньших затратах.
Параболическая всасывающая балка с уплотнительными полосами из материала Linatex
- Эффективный сбор влаги, в т. ч. при движении по структурированным напольных покрытиям и на поворотах.
- Уменьшение риска поскользнуться на мокром полу и объема дополнительных ручных работ.
Щеточный узел D 51 с одной дисковой щеткой
- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума.
- Возможность уборки в часы работы предприятий и долгая работа от одного заряда батареи.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|510
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|50 / 50
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 3060
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1840
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 115
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 3
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 10
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 6
|Частота вращения щетки (об/мин)
|140
|Давление прижима щетки (кг/г/см²)
|29 / 32
|Ширина разворота (мм)
|1400
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,5
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Полная нормативная масса (кг)
|245
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|177
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1367 x 609 x 1082
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея
- Зарядное устройство
- Всасывающая балка, изогнутая
- Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
Оснащение
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
- Управление при помощи мобильного приложения
- Тип уплотнительных полос: Linatex®
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Переключатель системы управления EASY
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Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, предприятий розничной торговли или общественных учреждений
- Для уборки полов в столовых, школах и больницах
- Для поддерживающей и промежуточной уборки, например, в общественных зданиях