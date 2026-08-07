Поломоечная машина B 50 W Bp с питанием от аккумулятора идеально подходит для эффективной уборки полов в промышленных условиях. Компактная конструкция обеспечивает лучший обзор и превосходную маневренность даже в труднодоступных местах. Щеточная голова и всасывающая балка, изготовленные из литого алюминия, делают аппарат чрезвычайно прочным и долговечным. Параболическая всасывающая балка обеспечивает идеальное всасывание даже на неровных поверхностях и на крутых поворотах. Щеточная голова R 55 (с цилиндрическими щетками) обеспечивает тщательную и мощную очистку, особенно на структурированных поверхностях. Встроенный аккумулятор AGM обеспечивает мощность 115 Ач в течение длительного времени работы. Привод на колеса облегчает работу и тем самым снижает физическую нагрузку на пользователей. Функция автоматического ополаскивания обеспечивает бесконтактную очистку резервуара для грязной воды, система автозаполнения облегчает наполнение резервуара для чистой воды с функцией автоматической остановки подачи воды. Пресную воду легко долить в любой кран с помощью универсального наливного шланга. Кроме того, расширенными настройками и информацией можно легко управлять со смартфона с помощью приложения «Machine Connect».