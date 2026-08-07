Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF
Поломоечная машина с ручным управлением B 50 W Bp для влажной уборки полов. Оснащена аккумулятором AGM емкостью 115 Ач, щеточной головой R 55 и всасывающей балкой из прочного литого алюминия.
Поломоечная машина B 50 W Bp с питанием от аккумулятора идеально подходит для эффективной уборки полов в промышленных условиях. Компактная конструкция обеспечивает лучший обзор и превосходную маневренность даже в труднодоступных местах. Щеточная голова и всасывающая балка, изготовленные из литого алюминия, делают аппарат чрезвычайно прочным и долговечным. Параболическая всасывающая балка обеспечивает идеальное всасывание даже на неровных поверхностях и на крутых поворотах. Щеточная голова R 55 (с цилиндрическими щетками) обеспечивает тщательную и мощную очистку, особенно на структурированных поверхностях. Встроенный аккумулятор AGM обеспечивает мощность 115 Ач в течение длительного времени работы. Привод на колеса облегчает работу и тем самым снижает физическую нагрузку на пользователей. Функция автоматического ополаскивания обеспечивает бесконтактную очистку резервуара для грязной воды, система автозаполнения облегчает наполнение резервуара для чистой воды с функцией автоматической остановки подачи воды. Пресную воду легко долить в любой кран с помощью универсального наливного шланга. Кроме того, расширенными настройками и информацией можно легко управлять со смартфона с помощью приложения «Machine Connect».
Особенности и преимущества
Очень компактная конструкция машиныХороший обзор убираемой зоны и высокая маневренность. Простота эксплуатации, надежность и стойкость к механическим воздействиям.
Совместимость с мобильным приложением «Machine Connect»Расширенные функциональные возможности и большой объем выдаваемой информации. Контроль расходования ресурсов, повышение производительности и информирование в наглядной графической форме о возникновении неисправностей и необходимости обслуживания. Настройка параметров, редактирование полномочий для системы KIK.
Щеточный узел и всасывающая балка из литого под давлением алюминияНадежные компоненты, устойчивые к механическим воздействиям. Сокращение простоев и повышение производительности при меньших затратах.
Параболическая всасывающая балка с уплотнительными полосами из материала Linatex
- Эффективный сбор влаги, в т. ч. при движении по структурированным напольных покрытиям и на поворотах.
- Уменьшение риска поскользнуться на мокром полу и объема дополнительных ручных работ.
Щеточный узел R 55 с двумя роликовыми щетками
- Высокие давление прижима и частота вращения щеток.
- Превосходные результаты уборки, в т. ч. при общей очистке структурированных напольных покрытий.
- Функция предварительного подметания.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Тяговый двигатель
|Рабочая ширина щеток (мм)
|550
|Ширина всасывающей балки (мм)
|850
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|50 / 50
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|макс. 3600
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|2160
|Тип батареи
|необслуживаемая
|Батарея (В/Ач)
|24 / 115
|Время работы от комплекта батарей (ч)
|макс. 2,5
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 10
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Скорость движения (км/ч)
|макс. 6
|Частота вращения щетки (об/мин)
|965
|Давление прижима щетки (кг/г/см²)
|15,5 / 63
|Ширина разворота (мм)
|1400
|Расход воды (л/мин)
|макс. 2,6
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Полная нормативная масса (кг)
|235
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|171
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|1284 x 663 x 1082
Scope of supply
- Вращающаяся щетка: 2 шт.
- Батарея
- Зарядное устройство
- Всасывающая балка, изогнутая
- Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия
Оснащение
- Система Fact
- Подметальное устройство
- Мощный тяговый привод
- Система 2 резервуаров
- Управление при помощи мобильного приложения
- Тип уплотнительных полос: Linatex®
- Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
- Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
- Работающая с очень низким уровнем шума голова с роликовыми щетками для объектов, требующих соблюдения тишины
- Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
- Переключатель системы управления EASY
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Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, предприятий розничной торговли или общественных учреждений
- Для уборки полов в столовых, школах и больницах
- Для поддерживающей и промежуточной уборки, например, в общественных зданиях