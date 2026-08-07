Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF

Поломоечная машина с ручным управлением B 50 W Bp для влажной уборки полов. Оснащена аккумулятором AGM емкостью 115 Ач, щеточной головой R 55 и всасывающей балкой из прочного литого алюминия.

Поломоечная машина B 50 W Bp с питанием от аккумулятора идеально подходит для эффективной уборки полов в промышленных условиях. Компактная конструкция обеспечивает лучший обзор и превосходную маневренность даже в труднодоступных местах. Щеточная голова и всасывающая балка, изготовленные из литого алюминия, делают аппарат чрезвычайно прочным и долговечным. Параболическая всасывающая балка обеспечивает идеальное всасывание даже на неровных поверхностях и на крутых поворотах. Щеточная голова R 55 (с цилиндрическими щетками) обеспечивает тщательную и мощную очистку, особенно на структурированных поверхностях. Встроенный аккумулятор AGM обеспечивает мощность 115 Ач в течение длительного времени работы. Привод на колеса облегчает работу и тем самым снижает физическую нагрузку на пользователей. Функция автоматического ополаскивания обеспечивает бесконтактную очистку резервуара для грязной воды, система автозаполнения облегчает наполнение резервуара для чистой воды с функцией автоматической остановки подачи воды. Пресную воду легко долить в любой кран с помощью универсального наливного шланга. Кроме того, расширенными настройками и информацией можно легко управлять со смартфона с помощью приложения «Machine Connect».

Особенности и преимущества
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF: Очень компактная конструкция машины
Очень компактная конструкция машины
Хороший обзор убираемой зоны и высокая маневренность. Простота эксплуатации, надежность и стойкость к механическим воздействиям.
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF: Совместимость с мобильным приложением «Machine Connect»
Совместимость с мобильным приложением «Machine Connect»
Расширенные функциональные возможности и большой объем выдаваемой информации. Контроль расходования ресурсов, повышение производительности и информирование в наглядной графической форме о возникновении неисправностей и необходимости обслуживания. Настройка параметров, редактирование полномочий для системы KIK.
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF: Щеточный узел и всасывающая балка из литого под давлением алюминия
Щеточный узел и всасывающая балка из литого под давлением алюминия
Надежные компоненты, устойчивые к механическим воздействиям. Сокращение простоев и повышение производительности при меньших затратах.
Параболическая всасывающая балка с уплотнительными полосами из материала Linatex
  • Эффективный сбор влаги, в т. ч. при движении по структурированным напольных покрытиям и на поворотах.
  • Уменьшение риска поскользнуться на мокром полу и объема дополнительных ручных работ.
Щеточный узел R 55 с двумя роликовыми щетками
  • Высокие давление прижима и частота вращения щеток.
  • Превосходные результаты уборки, в т. ч. при общей очистке структурированных напольных покрытий.
  • Функция предварительного подметания.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 550
Ширина всасывающей балки (мм) 850
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 50 / 50
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 3600
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2160
Тип батареи необслуживаемая
Батарея (В/Ач) 24 / 115
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 2,5
Время заряда батареи (ч) прим. 10
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Скорость движения (км/ч) макс. 6
Частота вращения щетки (об/мин) 965
Давление прижима щетки (кг/г/см²) 15,5 / 63
Ширина разворота (мм) 1400
Расход воды (л/мин) макс. 2,6
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Полная нормативная масса (кг) 235
Вес (без аксессуаров) (кг) 171
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 1284 x 663 x 1082

Scope of supply

  • Вращающаяся щетка: 2 шт.
  • Батарея
  • Зарядное устройство
  • Всасывающая балка, изогнутая
  • Прочная всасывающая балка из литого под давлением алюминия

Оснащение

  • Система Fact
  • Подметальное устройство
  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
  • Управление при помощи мобильного приложения
  • Тип уплотнительных полос: Linatex®
  • Концепция цветовой кодировки и обслуживания Kärcher
  • Система KIK (Kärcher Intelligent Key) с многоязычным (более 30 языков) интерфейсом и индивидуальным распределением полномочий
  • Работающая с очень низким уровнем шума голова с роликовыми щетками для объектов, требующих соблюдения тишины
  • Возможность перевозки уборочного инвентаря (швабры и т. д.)
  • Переключатель системы управления EASY
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF
Поломоечная машина B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+FL+Do+Ri+AF

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для клининговых компаний, предприятий розничной торговли или общественных учреждений
  • Для уборки полов в столовых, школах и больницах
  • Для поддерживающей и промежуточной уборки, например, в общественных зданиях
Принадлежности
Чистящее средство
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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