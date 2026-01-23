Поломоечная машина BD 38/12 C Bp Pack

Легкая, тихая и манёвренная дисковая поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C оснащена быстрозарядными высоко производительными литий-ионными аккумуляторами, предусмотрен рабочий режим eco!efficiency.

Манёвренная, простая в обслуживании поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C - профессиональный и эффективный аппарат для очистки небольших и загромождённых площадей. Машина оснащена дисковой щёткой диаметром 38 см. Новый литий-ионный аккумулятор имеет более длительный срок эксплуатации - втрое дольше, чем свинцовые батареи. Аккумуляторы необслуживаемые и быстрозарядные. В рабочем режиме eco!efficiency снижается энергопотребление, что повышает продолжительность работы машины и понижает уровень шума на 40%. Аппарат BD 38/12 C на 35% легче остальных представителей своего класса, это упрощает его перемещение по лестницам и облегчает транспортировку.

Особенности и преимущества
Высоко производительный литий-ионный аккумулятор
  • Совсем не требует обслуживания при сроке эксплуатации втрое выше, чем у обычных батарей
  • Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
  • Батарея допускает промежуточную или частичную зарядку
Высокопроизводительное встроенное зарядное устройство в комплекте
  • Зарядное устройство встроено в аппарат, что позволяет заряжать его в любое время.
  • Полностью заряжается за 3 часа или частично - за 1 час (промежуточные зарядки возможны в любое время)
  • Зарядное устройство автоматически отключается. Не разряжается в режиме ожидания.
Очень легкая конструкция
  • На 35 % легче сопоставимых машин.
  • Легко переносить по ступеням, лестницам, чeрез пороги.
  • Манёвренна и облегчена для перевозки в транспорте
Надёжная дисковая технология
  • Отличный результат уборки гладких поверхностей
  • Подходит для работы со щётками и с падами
  • Щётка входит в стандартный комплект поставки
Всасывающая планка сразу за щёткой
  • Оптимальное всасывание - даже на поворотах
  • Простое поднятие ножной педалью
Компактные размеры
  • Отъезжать от стены можно под углом 90°
  • Без повреждений убирает под стенами
  • Простота использования
Складная рулевая штанга
  • Компактное хранение.
  • Может транспортироваться в небольших транспортных средствах.
Регулируемая по высоте рулевая штанга
  • Эргономично настраивается под рост оператора
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 380
Ширина всасывающей балки (мм) 480
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 12 / 12
Теор. производительность по площади (м²/ч) 1520
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1140
Тип батареи Литий-ион
Батарея (В/Ач) 25,2 / 21
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 1,5
Время заряда батареи (ч) прим. 2,7
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 25 - 30 / 16 - 20
Ширина разворота (мм) 1050
Расход воды (л/мин) 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Потребляемая мощность (Вт) 500
Цвет антрацит
Полная нормативная масса (кг) 48
Масса (без принадлежностей) (кг) 36
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 995 x 495 x 1090

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
  • Колеса для транспортировки
  • Всасывающая балка, изогнутая

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Поломоечная машина BD 38/12 C Bp Pack
