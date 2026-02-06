Простая концепция, легкость в управлении и техническом обслуживании – все это об аккумуляторной поломоечной машине BD 70/75 W Classic Bp. Ее функции управления интуитивно понятны, а результат очистки просто превосходный, благодаря двухдисковой щеточной голове, которая плотно прилегает к поверхности и очищает ее, а также алюминиевой всасывающей балке. Данный аппарат имеет компактный и хорошо защищенный мощный корпус, при этом он легкоманеврованный и удобный в использовании, а 75-литрового резервуара с водой хватит даже для длительной уборки!