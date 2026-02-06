Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp

BD 70/75 W Classic Bp - это поломоечно-всасывающая машина, оснащенная 75-литровым баком для воды и двухдисковой щеточной головой. Машина подходит для различных потребностей в уборке, а еще ею так легко управлять!

Простая концепция, легкость в управлении и техническом обслуживании – все это об аккумуляторной поломоечной машине BD 70/75 W Classic Bp. Ее функции управления интуитивно понятны, а результат очистки просто превосходный, благодаря двухдисковой щеточной голове, которая плотно прилегает к поверхности и очищает ее, а также алюминиевой всасывающей балке. Данный аппарат имеет компактный и хорошо защищенный мощный корпус, при этом он легкоманеврованный и удобный в использовании, а 75-литрового резервуара с водой хватит даже для длительной уборки!

Особенности и преимущества
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp: Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
Щеточная голова и всасывающая балка из долговечного алюминия
Прочная конструкция машины гарантирует низкую частоту отказов. Машина рассчитана на эксплуатацию в сложных условиях.
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp: Очень простая концепция управления
Очень простая концепция управления
Выполнение всех функций инициируется выключателями, кнопками и поворотными ручками. Цветовая кодировка элементов управления ускоряет освоение машины и облегчает работу с ней.
Поломоечная машина BD 70/75 W Classic Bp: Компактная и прочная конструкция
Компактная и прочная конструкция
Исключительно маневренная машина, обеспечивающая оператору хороший обзор. Уменьшенный риск повреждения машины или предметов обстановки.
Регулировка давления прижима в зависимости от решаемой задачи
  • Возможность увеличения давления прижима щеток от 30 до 50 кг в зависимости от решаемой задачи.
  • Низкое давление прижима для удаления незначительных загрязнений и очистки чувствительных напольных покрытий.
  • Увеличенное давление прижима для удаления стойких загрязнений или изношенных защитных слоев.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Тяговый двигатель
Рабочая ширина щеток (мм) 705
Ширина всасывающей балки (мм) 1030
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 75 / 75
Теор. производительность по площади (м²/ч) макс. 3525
Практ. производительность по площади (м²/ч) 2115
Батарея (В) 24
Скорость движения (км/ч) макс. 5
Частота вращения щетки (об/мин) 180 - 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 20,4 - 34 / 30 - 50
Расход воды (л/мин) макс. 2,75
Уровень звукового давления (дБ(А)) 63 - 65
Потребляемая мощность (Вт) макс. 1850
Полная нормативная масса (кг) 325
Масса (без принадлежностей) (кг) 100
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1445 x 750 x 1065

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 2 шт.
  • Закругленная всасывающая балка

Оснащение

  • Мощный тяговый привод
  • Система 2 резервуаров
Видео

Области применения
  • Идеальное решение для уборки в магазинах, торговых центрах и гипермаркетах
  • Идеальное решение для уборки в аэропортах, на промышленных и транспортных предприятиях
  • Прекрасно подходит для клининга (например, для уборки в спортзалах)
Принадлежности
