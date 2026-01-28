Поломоечная машина BR 35/12 C Bp Pack

Очень маневренная, легкая и компактная аккумуляторная поломойно-всасывающая машина с баком на 12 литров, с роликовой поворотной щеточной головой, алюминиевой балкой и быстрозарядной литий-ионной батареей. Технология управление поворота щеточной головки в обе стороны (KART) обеспечивает комфортную уборку вдоль стен и в углах, а также возможность уборки при движении назад. Батарея допускает любую промежуточную или частичную зарядку.

Компактная поломойно-всасывающая машина BR 35/12 C Bp Pack сочетает в себе - легкую машину, с надежной литий-ионной батареей и уникальной технологией поворота щеточной головки с роликовой щеткой (KART). Машина незаменима для влажной уборки твердых и эластичных напольных покрытий на объектах коммерческой недвижимости площадью до 1500 кв. м. Технология управление поворота щеточной головки в обе стороны обеспечивает комфортную уборку вдоль стен и в углах, а также возможность уборки при движении назад. Рулевая штанга регулируется по высоте. Данная машина эффективно сочетает функции влажной уборки и подметания. Щетка может быть заменена в кратчайшее время без использования дополнительных инструментов. Алюминиевая балка гарантирует надежность и высокую силу всасывания, благодаря чему машина не оставляет никаких разводов и остатков влаги независимо от направления движения. Литий-ионная батареябыстро заряжается, не требует никакого обслуживания и по сроку службы в 3 раза дольше обычных батарей. Батарея допускает любую промежуточную или частичную зарядку. Режим eco!efficiency обеспечивает машине увеличение времени работы до 40% и оптимален для уборки в местах с имеющих ограничение по уровню шума.

Особенности и преимущества
Технология KART: управление путем поворота щеточной головки на угол до 200° в обе стороны. Для убоpки в труднодоступных местах
Чрезвычайно легкая маневренность позволяет эффективно очищать сильно заставленные площади Щетка всегда располагается поперечно направлению движения, а всасывающая балка надежно высушивает пол при движении на поворотах При необходимости может проводить очистку при движении в обратном направлении.
Мощная литий-ионная аккумуляторная батарея
Не требует обслуживания и в 3 раза превосходит обычные батареи по сроку службы Батарея допускает промежуточную или частичную зарядку Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
Эталон компактности
Можно перемещать от стены под углом 90 °. Благодаря обтекаемой форме аппарат легко переносить.
Очень легкая конструкция
  • На 35 % легче сопоставимых машин.
  • Легко переносить по ступеням, лестницам, чeрез пороги.
  • Может транспортироваться в небольших транспортных средствах
Складная рулевая штанга
  • Компактное хранение.
  • Может транспортироваться в небольших транспортных средствах.
Регулируемая по высоте рулевая штанга
  • Эргономично настраивается под рост оператора
Высокопроизводительное встроенное зарядное устройство в комплекте
  • Зарядное устройство встроено в аппарат, что позволяет заряжать его в любое время.
  • Полная зарядка занимает 3 часа, половинная зарядка – 1 час. Промежуточные зарядки возможны в любое время.
  • Зарядное устройство автоматически отключается. Не разряжается в режиме ожидания.
Роликовая система
  • Высокое контактное давление обеспечивает удаление стойких пятен.
  • Высокая эффективность на шероховатых напольных покрытиях и при чистке в щелях.
  • Высокая эффективность очистки.
Включает функцию подметания
  • Эффективно подметает, моет и пылесосит в одном цикле.
  • Собирает мелкие мусор, деревянные щепки и другие мелкие предметы.
  • Оптимизированный процесс мытья.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 350
Ширина всасывающей балки (мм) 450
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 12 / 12
Теор. производительность по площади (м²/ч) 1400
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1050
Тип батареи Литий-ион
Батарея (В/Ач) 25,2 / 21
Время работы от комплекта батарей (ч) макс. 1,5
Время заряда батареи (ч) прим. 2,7
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 700 - 1500
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 80 - 150 / 6 - 12
Ширина разворота (мм) 1050
Расход воды (л/мин) 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) макс. 65
Потребляемая мощность (Вт) 500
Цвет антрацит
Полная нормативная масса (кг) 48
Масса (без принадлежностей) (кг) 36
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 930 x 420 x 1100

Scope of supply

  • Вращающаяся щетка: 1 шт.
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект поставки
  • Колеса для транспортировки
  • Всасывающая балка, прямая: 1 шт.

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
  • Изменяемое давление прижима
Поломоечная машина BR 35/12 C Bp Pack
