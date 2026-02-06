BVL 3/1 Bp
Для уборки в тесных условиях: сверхлегкий и мощный ранцевый аккумуляторный пылесос BVL 3/1 Bp в прочном корпусе из экспандированного полипропилена, отличающийся хорошим соотношением цена-производительность.
Сверхлегкий, мощный и беспроводной: ранцевый пылесос BVL 3/1 Bp – первый аппарат такого типа, который благодаря использованию экспандированного полипропилена весит лишь 4,5 кг (масса, приходящаяся на спину) и одновременно отличается особой конструктивной прочностью и долговечностью. Он значительно облегчает уборку на лестничных клетках и в других тесных помещениях, в частности в школах, на производственных предприятиях или в жилых домах. Аппарат с 3-литровым мусоросборником обладает высокой силой всасывания, а мощный аккумулятор Kärcher Battery Power обеспечивает продолжительную работу от одного заряда. Эргономичная конструкция ранца исключает переутомление оператора. Благодаря практичному пульту управления, установленному на поясном ремне, пылесос BVL 3/1 Bp позволяет оператору легко управлять всеми функциями. Бесщеточный электродвигатель обладает высокой износостойкостью. В дополнение к стандартной комплектации предлагаются и опциональные компоненты, в частности фильтр HEPA 14. При заказе аппарата в этой версии следует учитывать, что необходимые для его эксплуатации аккумулятор Kärcher Battery Power и зарядное устройство должны приобретаться отдельно.
Особенности и преимущества
Сверхлегкий аккумуляторный ранцевый пылесосИзготовлен из чрезвычайно легкого, инновационного EPP (экспандированного полипропилена). Обеспечивает удобство работы. Обеспечивает удобство транспортировки.
Инновационный EPP (экспандированный полипропилен).Особо прочный и чрезвычайно долговечный. Сверхлегкий. Высокая экологичность, благодаря возможности переработки на 100%.
Высокая эргономичностьРама для переноски deuter® чрезвычайно удобна даже при длительной работе. Панель управления на поясном ремне позволяет легко управлять всеми функциями. Всасывающий шланг можно подключать в положениях, оптимальных для правшей и левшей.
Бесщеточный ЕС-двигатель
- Высокая износостойкость и длительный срок службы.
- Гарантирует продолжительную работу, повышает эффективность и производительность труда.
Режим eco!efficiency
- Режим eco!efficiency снижает потребление электроэнергии и уровень шума, а также увеличивает время работы от аккумулятора.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
- Высокая производительность и безопасность во время работы.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Объем мусоросборника (л)
|3
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Расход воздуха (л/с)
|35,4
|Потребляемая мощность (Вт)
|350
|Разрежение (мбар/кПа)
|189 / 18,9
|Стандартная номинальная ширина ( )
|DN 35
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 120 (5,0 А·ч) / прим. 130 (6,0 Aч)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / макс. 52 (5,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 31 (5,0 А·ч) Режим eco!efficiency: / макс. 73 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 41 (7,5 Ач)
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Цвет
|Черный
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,57
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|220 x 317 x 450
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Длина всасывающего шланга: 1 м
- Тип всасывающего шланга: с коленом
- Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
- Телескопическая всасывающая трубка.: 615 мм, 1007 мм
- Материал телескопической всасывающей трубки.: алюминиевая
- Комбинированная насадка для пола.
- Щелевая насадка
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: Флис
- Фильтр защиты электродвигателя
Оснащение
- Режим eco!efficiency
- Прочный каркас
Видео
Области применения
- Подходит для использования в школах
- Также идеально подходит для ритейла
- Идеально подходит для частных домохозяйств
- Уборка лестниц – без проблем
- Точечная уборка