BVL 3/1 Bp

Для уборки в тесных условиях: сверхлегкий и мощный ранцевый аккумуляторный пылесос BVL 3/1 Bp в прочном корпусе из экспандированного полипропилена, отличающийся хорошим соотношением цена-производительность.

Сверхлегкий, мощный и беспроводной: ранцевый пылесос BVL 3/1 Bp – первый аппарат такого типа, который благодаря использованию экспандированного полипропилена весит лишь 4,5 кг (масса, приходящаяся на спину) и одновременно отличается особой конструктивной прочностью и долговечностью. Он значительно облегчает уборку на лестничных клетках и в других тесных помещениях, в частности в школах, на производственных предприятиях или в жилых домах. Аппарат с 3-литровым мусоросборником обладает высокой силой всасывания, а мощный аккумулятор Kärcher Battery Power обеспечивает продолжительную работу от одного заряда. Эргономичная конструкция ранца исключает переутомление оператора. Благодаря практичному пульту управления, установленному на поясном ремне, пылесос BVL 3/1 Bp позволяет оператору легко управлять всеми функциями. Бесщеточный электродвигатель обладает высокой износостойкостью. В дополнение к стандартной комплектации предлагаются и опциональные компоненты, в частности фильтр HEPA 14. При заказе аппарата в этой версии следует учитывать, что необходимые для его эксплуатации аккумулятор Kärcher Battery Power и зарядное устройство должны приобретаться отдельно.

Особенности и преимущества
BVL 3/1 Bp: Сверхлегкий аккумуляторный ранцевый пылесос
Сверхлегкий аккумуляторный ранцевый пылесос
Изготовлен из чрезвычайно легкого, инновационного EPP (экспандированного полипропилена). Обеспечивает удобство работы. Обеспечивает удобство транспортировки.
BVL 3/1 Bp: Инновационный EPP (экспандированный полипропилен).
Инновационный EPP (экспандированный полипропилен).
Особо прочный и чрезвычайно долговечный. Сверхлегкий. Высокая экологичность, благодаря возможности переработки на 100%.
BVL 3/1 Bp: Высокая эргономичность
Высокая эргономичность
Рама для переноски deuter® чрезвычайно удобна даже при длительной работе. Панель управления на поясном ремне позволяет легко управлять всеми функциями. Всасывающий шланг можно подключать в положениях, оптимальных для правшей и левшей.
Бесщеточный ЕС-двигатель
  • Высокая износостойкость и длительный срок службы.
  • Гарантирует продолжительную работу, повышает эффективность и производительность труда.
Режим eco!efficiency
  • Режим eco!efficiency снижает потребление электроэнергии и уровень шума, а также увеличивает время работы от аккумулятора.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Аккумулятор можно быстро заменить и использовать с другими устройствами.
  • Высокая производительность и безопасность во время работы.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Объем мусоросборника (л) 3
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Расход воздуха (л/с) 35,4
Потребляемая мощность (Вт) 350
Разрежение (мбар/кПа) 189 / 18,9
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 120 (5,0 А·ч) / прим. 130 (6,0 Aч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / макс. 52 (5,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 31 (5,0 А·ч) Режим eco!efficiency: / макс. 73 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 41 (7,5 Ач)
Зарядный ток (A) 2,5
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,1
Вес (с упаковкой) (кг) 5,57
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 220 x 317 x 450

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Длина всасывающего шланга: 1 м
  • Тип всасывающего шланга: с коленом
  • Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
  • Телескопическая всасывающая трубка.: 615 мм, 1007 мм
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: алюминиевая
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Щелевая насадка
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Фильтр защиты электродвигателя

Оснащение

  • Режим eco!efficiency
  • Прочный каркас
BVL 3/1 Bp
BVL 3/1 Bp
BVL 3/1 Bp
BVL 3/1 Bp

Видео

Области применения
  • Подходит для использования в школах
  • Также идеально подходит для ритейла
  • Идеально подходит для частных домохозяйств
  • Уборка лестниц – без проблем
  • Точечная уборка
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова