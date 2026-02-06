Ultra-ușor, puternic și alimentat de la baterie: este primul aspirator de acest gen care se laudă cu o greutate de doar 4,5 kilograme. Acest lucru se datorează materialului inovator EPP care face, de asemenea, aspiratorul tip rucsac BVL 3/1 Bp, deosebit de robust și rezistent la uzură, în ciuda greutății sale reduse. Fie pentru îngrijitorii școlii, meșteri sau pentru utilizarea în gospodării – curățarea murdăriei și curățarea scărilor devine foarte usoară cu aspiratorul puternic, tip rucsac, cu un volum al containerului de 3 litri - este soluția perfectă pentru curățarea în spații înguste. În timp ce bateria puternică Kärcher Battery Power asigură durate lungi de funcționare, cadrul de transport ergonomic elimină efortul de lucru. Cu panoul de control practic de pe cureaua din talie pentru controlul tuturor funcțiilor importante de operare și suplimentare, aspiratorul BVL 3/1 Bp este extrem de ușor de utilizat și poate fi operat fără efort. Motorul EC fără perii este, de asemenea, extrem de rezistent la uzură. Pe lângă accesoriile obișnuite, sunt disponibile și funcții suplimentare, cum ar fi filtrul HEPA-14. Când comandați această versiune, vă rugăm să rețineți că bateria KärcherBattery Power și încărcătorul de baterie compatibil trebuie comandate separat.