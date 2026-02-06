BVL 3/1 Bp Anniversary Edition

Сверхлегкий и мощный ранцевый пылесос BVL 3/1 Bp Anniversary Edition черного цвета с питанием от аккумулятора выделяется из толпы прочным материалом EPP и выгодным соотношением цены и качества.

90-летний юбилей Kärcher: сверхлегкий и мощный — аккумуляторный ранцевый пылесос BVL 3/1 Bp Anniversary Edition черного цвета — первый пылесос с рюкзаком весом всего 4,5 кг благодаря инновационному материалу EPP, а также особенно прочной и долговечной конструкции. Идеально подходит для смотрителей, мастеров и частного использования: благодаря объему бункера 3 литра этот мощный аккумуляторный ранцевый пылесос обеспечивает впечатляющую производительность при уборке в ограниченном пространстве и облегчает точечную уборку и уборку лестниц. Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power обеспечивает длительное время работы, а эргономичная несущая рама снимает напряжение при уборке. Практичная панель управления на набедренном ремне обеспечивает легкость и удобство использования BVL 3/1 Bp Anniversary Edition. Бесщеточный двигатель EC также очень износостойкий. В дополнение к обычным аксессуарам, в качестве дополнительной опции доступны дополнительные функции, такие как фильтр HEPA-14. Обратите внимание: для этой версии аккумулятор Kärcher Battery Power и совместимое зарядное устройство необходимо заказывать отдельно. Эксклюзивно входит в комплект поставки для Anniversary Edition: 10 прочных на разрыв флисовых фильтр-мешков.

Особенности и преимущества
BVL 3/1 Bp Anniversary Edition: Сверхлегкий аккумуляторный ранцевый пылесос
Сверхлегкий аккумуляторный ранцевый пылесос
Изготовлен из чрезвычайно легкого, инновационного EPP (экспандированного полипропилена). Обеспечивает удобство работы. Обеспечивает удобство транспортировки.
BVL 3/1 Bp Anniversary Edition: Инновационный EPP (экспандированный полипропилен).
Инновационный EPP (экспандированный полипропилен).
Особо прочный и чрезвычайно долговечный. Сверхлегкий. Высокая экологичность, благодаря возможности переработки на 100%.
BVL 3/1 Bp Anniversary Edition: Высокая эргономичность
Высокая эргономичность
Рама для переноски deuter® чрезвычайно удобна даже при длительной работе. Панель управления на поясном ремне позволяет легко управлять всеми функциями. Всасывающий шланг можно подключать в положениях, оптимальных для правшей и левшей.
Бесщеточный ЕС-двигатель
  • Высокая износостойкость и длительный срок службы.
  • Гарантирует продолжительную работу, повышает эффективность и производительность труда.
Режим eco!efficiency
  • Экологичность благодаря сниженному потреблению энергии.
  • Сокращает уровень шума и звуковую нагрузку.
  • Увеличение продолжительности работы от 1 заряда.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Совместимость: все аккумуляторы платформы Kärcher Battery Power+/Power 36 В.
  • Удобный индикатор остаточного времени работы, расположенный на аккумуляторе.
  • Быстрая и простая замена мощного аккумулятора.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Объем мусоросборника (л) 3
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Расход воздуха (л/с) 35,4
Потребляемая мощность (Вт) 350
Разрежение (мбар/кПа) 189 / 18,9
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 120 (5,0 А·ч) / прим. 130 (6,0 Aч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / макс. 52 (5,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 31 (5,0 А·ч) Режим eco!efficiency: / макс. 73 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 41 (7,5 Ач)
Зарядный ток (A) 2,5
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,9
Вес (с упаковкой) (кг) 6,2
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 220 x 317 x 450

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Длина всасывающего шланга: 1 м
  • Тип всасывающего шланга: с коленом
  • Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
  • Телескопическая всасывающая трубка.: 615 мм, 1007 мм
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: алюминиевая
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Щелевая насадка
  • Количество фильтр-мешков: 10 шт.
  • Материал фильтр-мешков: Флис
  • Фильтр защиты электродвигателя

Оснащение

  • Режим eco!efficiency
  • Прочный каркас
BVL 3/1 Bp Anniversary Edition
Области применения
  • Подходит для использования в школах
  • Также идеально подходит для ритейла
  • Идеально подходит для частных домохозяйств
  • Уборка лестниц – без проблем
  • Точечная уборка
Принадлежности
