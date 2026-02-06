90-летний юбилей Kärcher: сверхлегкий и мощный — аккумуляторный ранцевый пылесос BVL 3/1 Bp Anniversary Edition черного цвета — первый пылесос с рюкзаком весом всего 4,5 кг благодаря инновационному материалу EPP, а также особенно прочной и долговечной конструкции. Идеально подходит для смотрителей, мастеров и частного использования: благодаря объему бункера 3 литра этот мощный аккумуляторный ранцевый пылесос обеспечивает впечатляющую производительность при уборке в ограниченном пространстве и облегчает точечную уборку и уборку лестниц. Мощный аккумулятор Kärcher Battery Power обеспечивает длительное время работы, а эргономичная несущая рама снимает напряжение при уборке. Практичная панель управления на набедренном ремне обеспечивает легкость и удобство использования BVL 3/1 Bp Anniversary Edition. Бесщеточный двигатель EC также очень износостойкий. В дополнение к обычным аксессуарам, в качестве дополнительной опции доступны дополнительные функции, такие как фильтр HEPA-14. Обратите внимание: для этой версии аккумулятор Kärcher Battery Power и совместимое зарядное устройство необходимо заказывать отдельно. Эксклюзивно входит в комплект поставки для Anniversary Edition: 10 прочных на разрыв флисовых фильтр-мешков.