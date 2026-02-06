Aspirator cu acumulator BVL 3/1 Bp Anniversary Edition
Ultra-ușor și puternic BVL 3/1 Bp Anniversary Edition, în negru, aspirator de rucsac alimentat cu baterie iese în evidență din mulțime prin materialul său robust EPP și raportul calitate-preț excelent.
Cea de-a 90-a aniversare a Kärcher: ultra-ușoară și puternică – BVL 3/1 Bp Anniversary Edition în culoarea neagră, cu baterie, este primul aspirator cu o greutate a rucsacului de doar 4,5 kilograme, datorită materialului inovator EPP, oferind și un material deosebit de robust. și design durabil. Ideal pentru îngrijitori, meseriași și uz privat: cu volumul buncărului său de 3 litri, acest aspirator puternic de rucsac alimentat de baterii oferă performanțe impresionante pentru lucrările de curățare în spații înguste și facilitează curățarea locurilor și curățarea scărilor. Bateria puternică Kärcher Battery Power asigură o durată lungă de funcționare, în timp ce cadrul de transport ergonomic elimină efortul de la lucrările de curățare. Panoul de control practic de pe centura de șold asigură că operarea BVL 3/1 Bp Anniversary Edition este fără efort și extrem de ușor de utilizat. Motorul EC fără perii este, de asemenea, foarte rezistent la uzură. Pe lângă accesoriile obișnuite, sunt disponibile și funcții suplimentare, cum ar fi filtrul HEPA-14. Vă rugăm să rețineți: pentru această versiune, bateria Kärcher Battery Power și încărcătorul de baterie compatibil trebuie comandate separat.Inclus exclusiv în pachetul de livrare pentru Ediția Aniversară: 10 pungi filtrante din lână rezistente la rupere.
Caracteristici si beneficii
Aspirator fara fir ultra-usorFabricat din PPE extrem de ușor și inovator (polipropilenă expandată). Permite lucrul ergonomic. Permite transportul fără efort.
PPE inovator (polipropilena expandata)Deosebit de robust și extrem de durabil. Foarte usor Extrem de ecologic, deoarece este 100% reciclabil.
Ergonomiccadru de transport deuter® extrem de confortabil chiar și atunci când este utilizat pentru perioade mai lungi de lucru. Panoul de comandă de pe centura hamului permite controlul și monitorizarea comodă a tuturor funcțiilor. Furtunul de aspirație poate fi conectat diferit pentru persoanele dreptaci și stângaci.
Angrenare EC fără perii
- Rezistenta ridicata la uzura si durata lunga de serviciu.
- Permite perioade lungi de utilizare și crește eficiența și productivitatea.
Mod eco!efficiency
- Durabil datorită consumului redus de energie.
- Reduce volumul și poluarea fonică.
- Prelungește durata de utilizare a bateriei.
Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V
- Compatibil: toate bateriile Kärcher Battery Power+/Power de 36 V.
- Afișaj practic al timpului de funcționare rămas chiar pe baterie.
- Bateria puternică este rapid și ușor de înlocuit.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Capacitate container (l)
|3
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|65
|Debit aer (l/s)
|35,4
|Performanță evaluată (W)
|350
|Vacuum (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 120 (5,0 Ah) / approx. 130 (6,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Mod eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Mod de alimentare: / max. 31 (5,0 Ah) Mod eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Mod de alimentare: / max. 41 (7,5 Ah)
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|220 x 317 x 450
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lungime furtun de aspirare: 1 m
- Tip furtun de aspirare: cu cot
- Cot: Antistatic, cu reglarea fluxului de aer
- Țeavă de aspirare telescopică: 615 mm, 1007 mm
- Tub de aspirație telescopic, material: Aluminiu
- Duză podea comutabilă
- Duza pentru spații înguste
- Cantitate saci de filtrare: 10 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
Echipament
- Mod eco!efficiency
- Cadru de transport
Domenii de intrebuintare
- Potrivit pentru utilizare de către îngrijitorii în școală
- Ideal și pentru meseriași și femei
- Ideal pentru gospodării private
- Curățarea scărilor este ușoară
- Curățarea petelor