Cea de-a 90-a aniversare a Kärcher: ultra-ușoară și puternică – BVL 3/1 Bp Anniversary Edition în culoarea neagră, cu baterie, este primul aspirator cu o greutate a rucsacului de doar 4,5 kilograme, datorită materialului inovator EPP, oferind și un material deosebit de robust. și design durabil. Ideal pentru îngrijitori, meseriași și uz privat: cu volumul buncărului său de 3 litri, acest aspirator puternic de rucsac alimentat de baterii oferă performanțe impresionante pentru lucrările de curățare în spații înguste și facilitează curățarea locurilor și curățarea scărilor. Bateria puternică Kärcher Battery Power asigură o durată lungă de funcționare, în timp ce cadrul de transport ergonomic elimină efortul de la lucrările de curățare. Panoul de control practic de pe centura de șold asigură că operarea BVL 3/1 Bp Anniversary Edition este fără efort și extrem de ușor de utilizat. Motorul EC fără perii este, de asemenea, foarte rezistent la uzură. Pe lângă accesoriile obișnuite, sunt disponibile și funcții suplimentare, cum ar fi filtrul HEPA-14. Vă rugăm să rețineți: pentru această versiune, bateria Kärcher Battery Power și încărcătorul de baterie compatibil trebuie comandate separat.Inclus exclusiv în pachetul de livrare pentru Ediția Aniversară: 10 pungi filtrante din lână rezistente la rupere.