BVL 3/1 Bp Promo

Особенности и преимущества
BVL 3/1 Bp Promo: Сверхлегкий аккумуляторный ранцевый пылесос
Сверхлегкий аккумуляторный ранцевый пылесос
Изготовлен из чрезвычайно легкого, инновационного EPP (экспандированного полипропилена). Обеспечивает удобство работы. Обеспечивает удобство транспортировки.
BVL 3/1 Bp Promo: Инновационный EPP (экспандированный полипропилен).
Инновационный EPP (экспандированный полипропилен).
Особо прочный и чрезвычайно долговечный. Сверхлегкий. Высокая экологичность, благодаря возможности переработки на 100%.
BVL 3/1 Bp Promo: Элементы концепции устойчивого развития
Элементы концепции устойчивого развития
Конструкция с использованием 30 % переработанного пластика¹⁾.
Высокая эргономичность
  • Рама для переноски deuter® чрезвычайно удобна даже при длительной работе.
  • Панель управления на поясном ремне позволяет легко управлять всеми функциями.
  • Всасывающий шланг можно подключать в положениях, оптимальных для правшей и левшей.
Бесщеточный ЕС-двигатель
  • Высокая износостойкость и длительный срок службы.
  • Гарантирует продолжительную работу, повышает эффективность и производительность труда.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Совместимость: все аккумуляторы платформы Kärcher Battery Power+/Power 36 В.
  • Удобный индикатор остаточного времени работы, расположенный на аккумуляторе.
  • Быстрая и простая замена мощного аккумулятора.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Объем мусоросборника (л) 3
Материал контейнера для мусора Пластик с содержанием вторичного сырья
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Расход воздуха (л/с) 35,4
Потребляемая мощность (Вт) 350
Разрежение (мбар/кПа) 189 / 18,9
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 120 (5,0 А·ч) / прим. 130 (6,0 Aч)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / макс. 52 (5,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / макс. 31 (5,0 А·ч) Режим eco!efficiency: / макс. 73 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 41 (7,5 Ач)
Зарядный ток (A) 2,5
Цвет Черный
Вес (без аксессуаров) (кг) 4,9
Вес (с упаковкой) (кг) 5,8
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 220 x 317 x 450

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Длина всасывающего шланга: 1 м
  • Тип всасывающего шланга: с коленом
  • Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
  • Телескопическая всасывающая трубка.: 615 мм, 1007 мм
  • Материал телескопической всасывающей трубки.: Алюминий
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Щелевая насадка
  • Количество фильтр-мешков: 10 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя

Оснащение

  • Режим eco!efficiency
  • Прочный каркас
BVL 3/1 Bp Promo
BVL 3/1 Bp Promo
BVL 3/1 Bp Promo
Области применения
  • Подходит для использования в школах
  • Также идеально подходит для ритейла
  • Идеально подходит для частных домохозяйств
  • Уборка лестниц – без проблем
  • Точечная уборка
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

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