Aspiratorul de tip rucsac cu acumulator BVL 3/1 Bp Go!Further este o ediție limitată de culoare neagră, realizat din 30% plastic reciclat. Datorită materialului inovator EPP, acest echipament ultra-ușor cântărește doar 4,5 kg, fiind în același timp extrem de robust și durabil. Este ideal pentru spații înguste, curățarea scărilor sau utilizarea de către meșteșugari, având un volum al rezervorului de 3 litri. Motorul EC fără perii garantează o uzură minimă, iar cadrul de transport ergonomic permite lucrul fără oboseală. Controlul este facil, prin panoul de comandă de pe centura de șold. Pachetul include accesorii exclusive: 10 saci filtranți din fleece. Opțional, poate fi dotat cu filtru HEPA 14. Acumulatorul și încărcătorul se comandă separat.