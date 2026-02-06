Надёжный аккумуляторный пылесос для сухой уборки LVS 1/1 Bp обладает отличной силой всасывания и эффективно удаляет пыль и грязь. Технология циклонной фильтрации от Kärcher обеспечивает стабильную мощность. Компактный и маневренный беспроводной пылесос идеально подходит для локальной уборки в отелях, торговых и общественных заведениях, а также для клининговых компаний. Благодаря неограниченной свободе передвижения он также удобен для уборки лестниц. Встроенный фильтр HEPA 13 обеспечивает высочайший уровень безопасности в зонах с повышенными гигиеническими требованиями. Мощность всасывания можно регулировать с помощью трёх режимов. Вертикальный пылесос для уборки пола быстро трансформируется в ручной аппарат для чистки мягкой мебели и других поверхностей. Контейнер для мусора не требует использования фильтр-мешков, что снижает затраты и является более экологичным решением. Его можно быстро и удобно очистить — при этом не касаясь мусора напрямую. Благодаря мощным аккумуляторам Kärcher на 18 В пылесос обеспечивает отличные результаты уборки. Держатель позволяет удобно хранить щелевую насадку, которая всегда будет под рукой. Обратите внимание: аккумулятор и быстрое зарядное устройствоне входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Также, доступен широкий выбор насадок и аксессуаров (DN 35), которые можно приобрести дополнительно.