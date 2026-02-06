LVS 1/1 Bp

Аккумуляторный вертикальный пылесос для сухой уборки LVS 1/1 Bp с отличной силой всасывания, благодаря технологии циклонной фильтрации. Универсальное применение, три режима работы, фильтр HEPA 13, насадка для пола и щелевая насадка.

Надёжный аккумуляторный пылесос для сухой уборки LVS 1/1 Bp обладает отличной силой всасывания и эффективно удаляет пыль и грязь. Технология циклонной фильтрации от Kärcher обеспечивает стабильную мощность. Компактный и маневренный беспроводной пылесос идеально подходит для локальной уборки в отелях, торговых и общественных заведениях, а также для клининговых компаний. Благодаря неограниченной свободе передвижения он также удобен для уборки лестниц. Встроенный фильтр HEPA 13 обеспечивает высочайший уровень безопасности в зонах с повышенными гигиеническими требованиями. Мощность всасывания можно регулировать с помощью трёх режимов. Вертикальный пылесос для уборки пола быстро трансформируется в ручной аппарат для чистки мягкой мебели и других поверхностей. Контейнер для мусора не требует использования фильтр-мешков, что снижает затраты и является более экологичным решением. Его можно быстро и удобно очистить — при этом не касаясь мусора напрямую. Благодаря мощным аккумуляторам Kärcher на 18 В пылесос обеспечивает отличные результаты уборки. Держатель позволяет удобно хранить щелевую насадку, которая всегда будет под рукой. Обратите внимание: аккумулятор и быстрое зарядное устройствоне входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Также, доступен широкий выбор насадок и аксессуаров (DN 35), которые можно приобрести дополнительно.

Особенности и преимущества
Уникальная технология циклонной фильтрации обеспечивает стабильно высокую мощность всасывания. Бесщёточный двигатель EC гарантирует длительный срок службы и высокую износостойкость. Инновационная система фильтрации — простая в обслуживании и экономит время.
Для решения индивидуальных задач: три режима уборки на выбор. Эффективно удаляет пыль и грязь со всех поверхностей. Идеальное решение для локальной уборки. Питание от аккумулятора обеспечивает полную свободу движений.
Соответствует самым высоким требованиям безопасности в зонах с повышенными санитарными требованиями. Высокая эффективность фильтрации (99,95%) гарантирует задержание мельчайших частиц.
Универсальность: три режима работы на выбор.
  • Режимы работы: Power, Standard или eco!efficiency.
  • Выбор силы всасывания в зависимости от задач уборки.
  • Режим eco!efficiency: для повышения экологичности и продления времени работы от одного заряда аккумулятора.
Практичный контейнер для мусора.
  • Не требует фильтр-мешков: удобно, экономично и экологично.
  • Лёгкая очистка контейнера — без контакта с грязью.
  • Прозрачный контейнер для мусора обеспечивает визуальный контроль наполнения.
Подходит для различных типов поверхностей.
  • Широкий выбор аксессуаров DN 35, которые можно заказать дополнительно.
  • Подходит для различных напольных покрытий, других поверхностей и обивки мягкой мебели.
  • Возможность использования в качестве ручного и вертикального пылесоса.
Крепление на стену.
  • Компактное хранение, занимает мало места.
  • Надежное хранение пылесоса.
  • Всегда готов к использованию.
Держатель для аксессуаров.
  • Щелевая насадка, входящая в комплект, всегда под рукой.
  • Удобен при транспортировке — даже по лестнице.
  • Безопасная и удобная транспортировка устройства вместе с аксессуарами.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 18 В.
  • Совместимость со всеми аккумуляторами Kärcher Battery Power+/Power на 18 В.
  • Удобный индикатор остаточного времени работы, расположенный на аккумуляторе.
  • Быстрая и простая замена аккумулятора.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 18 В.
Объем мусоросборника (л) 0,35
Материал контейнера для мусора Пластик
Уровень звукового давления (дБ(А)) 70
Расход воздуха (л/с) 12
Потребляемая мощность (Вт) 230
Разрежение (мбар/кПа) 140 / 14
Стандартная номинальная ширина ( ) DN 35
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / прим. 60 (5,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / прим. 20 (5,0 А·ч) Режим eco!efficiency: / прим. 35 (3,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / прим. 12 (3,0 А·ч)
Зарядный ток (A) 2,5
Цвет антрацит
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,6
Вес (с упаковкой) (кг) 2,889
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1100 x 220 x 175

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Количество всасывающих трубок.: 1 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 509 мм
  • Номинальный диаметр всасывающих трубок.: 35 ″
  • Материал всасывающих трубок.: Пластик
  • Насадка для пола
  • Щелевая насадка
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 13
  • Держатель для аксессуаров.
  • Крепление на стену.

Оснащение

  • Режим eco!efficiency
Видео

Области применения
  • Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
  • Удобное решение для клининговых компаний, выполняющих уборку в офисах, коридорах и на лестницах.
  • Оптимальное решение для уборки в автобусах, поездах и самолетах.
  • Оптимальный выбор для отелей, ресторанов, магазинов, кинотеатров и театров.
  • Специально разработан для тщательной уборки салонов автомобилей.
Принадлежности
