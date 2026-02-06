Aspirator cu acumulator LVS 1/1 Bp
Aspirator uscat cu baterie LVS 1/1 Bp cu putere de aspirare excelentă datorită tehnologiei de filtrare ciclonică. Utilizare versatilă, putere de aspirare reglabilă în trei trepte, filtru HEPA 13, duză pentru podea și duză pentru spații înguste.
Aspiratorul uscat robust LVS 1/1 Bp, alimentat cu baterie, oferă o putere de aspirare excelentă și îndepărtează eficient praful și murdăria. Tehnologia de filtrare ciclonică Kärcher menține puterea de aspirare constant ridicată. Fără fir, compact și manevrabil, aspiratorul este ideal pentru curățarea punctuală în sectoarele hotelier, de catering, de retail și de curățenie a clădirilor. Datorită libertății sale de mișcare nelimitate, este perfect și pentru curățarea scărilor. Filtrul HEPA 13 integrat asigură cele mai înalte standarde de igienă. Puterea de aspirare poate fi reglată în trei etape, iar în doar câțiva pași simpli, aspiratorul cilindric devine un aspirator de mână pentru tapițerie și diverse alte suprafețe. Recipientul pentru deșeuri nu necesită saci de filtru, economisește costuri și este sustenabil. Poate fi golit rapid și igienic - fără a intra în contact direct cu murdăria. Cu puternicele baterii reîncărcabile Kärcher de 18 volți, aspiratorul obține rezultate excelente de curățare. Un suport practic asigură că duza pentru spații înguste furnizată este întotdeauna la îndemână. Notă: bateria și încărcătorul rapid nu sunt incluse în setul de livrare și trebuie comandate separat. O gamă largă de duze și accesorii (DN 35) poate fi comandată ca dotări opționale.
Caracteristici si beneficii
Calitate profesională: deosebit de robustă și durabilăTehnologie unică de filtrare ciclonică pentru o putere de aspirare constantă și ridicată. Motor EC fără perii pentru o durată lungă de viață și rezistență ridicată la uzură. Inovator și economisitor de timp: sistem de filtrare ușor de întreținut.
Performanță de curățare remarcabilăCurățare în funcție de nevoi: trei moduri diferite de curățare din care puteți alege. Îndepărtează eficient praful și murdăria de pe toate suprafețele. Perfect pentru curățarea petelor. Funcționare pe baterie pentru libertate de mișcare nerestricționată.
Filtru HEPA-13 extrem de eficientPentru cele mai înalte standarde de siguranță în zonele sensibile din punct de vedere igienic. Gradul ridicat de filtrare și separare de 99,95% reține particulele minuscule.
Curățare flexibilă: trei moduri de funcționare din care puteți alege
- Mod Power, mod standard sau mod eco!efficiency.
- Selectați puterea de aspirare în funcție de scopul curățării.
- Mod eco!efficiency: sustenabil și crește durata de funcționare a bateriei.
Recipient practic pentru deșeuri
- Nu sunt necesare saci de filtru: sustenabil și reduce costurile inutile.
- Poate fi golit rapid și ușor fără a intra în contact direct cu murdăria.
- Recipientul transparent înseamnă că nivelul de umplere este vizibil în orice moment.
Potrivit pentru numeroase utilizări
- Gamă largă de accesorii în DN 35 care pot fi comandate ca dotare opțională.
- Potrivit pentru diferite tipuri de acoperiri de podea, tapițerie și alte suprafețe.
- Poate fi utilizat flexibil ca aspirator de mână sau cilindric.
Suport pentru perete
- Economisește spațiu și este ușor de depozitat.
- Depozitarea sigură a aspiratorului.
- Întotdeauna la îndemână.
Suport accesorii
- Duza pentru spații înguste furnizată este întotdeauna la îndemână.
- Pentru transport ușor - chiar și pe scări.
- Transport sigur și convenabil al aparatului, inclusiv accesorii.
Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 18 V
- Compatibil cu toate bateriile Kärcher Battery Power+/Power de 18 V.
- Afișaj practic al timpului de funcționare rămas chiar pe baterie.
- Înlocuirea bateriei este rapidă și ușoară.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Capacitate container (l)
|0,35
|Material container
|Plastic
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|70
|Debit aer (l/s)
|12
|Performanță evaluată (W)
|230
|Vacuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Mod eco!efficiency: / approx. 60 (5,0 Ah) Mod de alimentare: / approx. 20 (5,0 Ah) Mod eco!efficiency: / approx. 35 (3,0 Ah) Mod de alimentare: / approx. 12 (3,0 Ah)
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1100 x 220 x 175
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Cantitate tuburi de aspirare: 1 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 509 mm
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 in
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză pentru podea
- Duza pentru spații înguste
- Filtru de protecție a motorului
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 13
- Suport accesorii
- Suport pentru perete
Echipament
- Mod eco!efficiency
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea temeinică a tuturor podelelor – de la podele dure la covoare
- Convenabil pentru antreprenorii de servicii de construcții din birouri, holuri și scări
- Perfect potrivit pentru curățarea în avioane, autobuze și trenuri
- Ideal în hoteluri și restaurante, în magazine, cinematografe sau teatre
- Special conceput pentru curățarea temeinică a interiorului vehiculului