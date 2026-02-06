LVS 1/2 Bp
Аккумуляторный вертикальный пылесос для сухой уборки LVS 1/2 Bp с отличной силой всасывания, благодаря технологии циклонной фильтрации. Универсальное применение, три режима работы, фильтр HEPA 13, насадка для пола и щелевая насадка.
Мощный аккумуляторный пылесос для сухой уборки LVS 1/2 Bp обеспечивает отличную силу всасывания. В комплект входят щелевая насадка и активная насадка для пола (с вращающейся щёткой), которые обеспечивают тщательную очистку всех типов напольных покрытий и текстильных поверхностей. Технология циклонной фильтрации от Kärcher поддерживает стабильную мощность всасывания. Благодаря компактной конструкции, маневренности и универсальности, этот беспроводной пылесос идеально подходит для клининговых компаний, уборки в отелях, заведениях общественного питания и торговли. Благодаря полной свободе передвижения он является оптимальным решением для оперативной локальной уборки, а также для уборки лестниц. Встроенный фильтр HEPA 13 обеспечивает высочайший уровень безопасности в зонах с повышенными гигиеническими требованиями. LVS 1/2 Bp чрезвычайно прост в использовании: мощность всасывания регулируется в трёх режимах, а сам пылесос легко трансформируется из вертикального в ручной — для чистки мягкой мебели и других поверхностей. Контейнер для мусора не требует использования фильтр-мешков, что позволяет снизить расходы и обеспечить гигиеничное удаление мусора — без прямого контакта с грязью. Благодаря мощным 36-вольтным аккумуляторам Kärcher, пылесос демонстрирует отличные результаты уборки. Обратите внимание: аккумулятор и быстрое зарядное устройство не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.
Особенности и преимущества
Профессиональное качество: сверхпрочный и долговечный.Уникальная технология циклонной фильтрации обеспечивает стабильно высокую мощность всасывания. Бесщёточный двигатель EC гарантирует длительный срок службы и высокую износостойкость. Инновационная система фильтрации — простая в обслуживании и экономит время.
Отличная эффективность уборки.Для решения индивидуальных задач: три режима уборки на выбор. Эффективно удаляет пыль и грязь со всех поверхностей. Идеальное решение для локальной уборки. Неограниченная свобода движений и продолжительное время работы, благодаря аккумулятору напряжением 36 В.
Высокоэффективный фильтр HEPA 13Соответствует самым высоким требованиям безопасности в зонах с повышенными санитарными требованиями. Высокая эффективность фильтрации (99,95%) гарантирует задержание мельчайших частиц. Сертифицирован, согласно стандарту DIN EN 1822:2019.
Универсальность: три режима работы на выбор.
- Режимы работы: Power, Standard или eco!efficiency.
- Выбор силы всасывания в зависимости от задач уборки.
- Режим eco!efficiency: для повышения экологичности и продления времени работы от одного заряда аккумулятора.
Практичный контейнер для мусора.
- Не требует фильтр-мешков: удобно, экономично и экологично.
- Лёгкая очистка контейнера — без контакта с грязью.
- Прозрачный контейнер для мусора обеспечивает визуальный контроль наполнения.
Подходит для различных типов поверхностей.
- Подходит для очистки различных типов напольных покрытий и поверхностей.
- Возможность использования в качестве ручного и вертикального пылесоса.
- Идеальное решение для уборки лестниц.
Крепление на стену.
- Компактное хранение, занимает мало места.
- Надежное хранение пылесоса.
- Всегда готов к использованию.
Держатель для тележки FlexoMate.
- Компактное хранение, занимает мало места.
- Надежное хранение пылесоса.
- Всегда готов к использованию.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Совместимость: все аккумуляторы платформы Kärcher Battery Power+/Power 36 В.
- Удобный индикатор остаточного времени работы, расположенный на аккумуляторе.
- Быстрая и простая замена аккумулятора.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Объем мусоросборника (л)
|0,35
|Материал контейнера для мусора
|Пластик
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|72
|Расход воздуха (л/с)
|15
|Потребляемая мощность (Вт)
|350
|Разрежение (мбар/кПа)
|220 / 22
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / прим. 80 (5,0 А·ч) Режим энергоснабжения: / прим. 28 (5,0 А·ч) Режим eco!efficiency: / прим. 40 (2,5 А·ч) Режим энергоснабжения: / прим. 14 (2,5 А·ч)
|Зарядный ток (A)
|2,5
|Цвет
|антрацит
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,95
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,82
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|186 x 250 x 1150
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Количество всасывающих трубок.: 1 шт.
- Активная насадка для пола
- Щелевая насадка
- Фильтр защиты электродвигателя
- Тип фильтра HEPA: Фильтр HEPA 13
- Крепление на стену.
Оснащение
- Режим eco!efficiency
Видео
Области применения
- Для тщательной очистки любых напольных покрытий — от твёрдых до ковровых.
- Удобное решение для клининговых компаний, выполняющих уборку в офисах, коридорах и на лестницах.
- Оптимальное решение для уборки в автобусах, поездах и самолетах.
- Оптимальный выбор для отелей, ресторанов, магазинов, кинотеатров и театров.
- Специально разработан для тщательной уборки салонов автомобилей.