Мощный аккумуляторный пылесос для сухой уборки LVS 1/2 Bp обеспечивает отличную силу всасывания. В комплект входят щелевая насадка и активная насадка для пола (с вращающейся щёткой), которые обеспечивают тщательную очистку всех типов напольных покрытий и текстильных поверхностей. Технология циклонной фильтрации от Kärcher поддерживает стабильную мощность всасывания. Благодаря компактной конструкции, маневренности и универсальности, этот беспроводной пылесос идеально подходит для клининговых компаний, уборки в отелях, заведениях общественного питания и торговли. Благодаря полной свободе передвижения он является оптимальным решением для оперативной локальной уборки, а также для уборки лестниц. Встроенный фильтр HEPA 13 обеспечивает высочайший уровень безопасности в зонах с повышенными гигиеническими требованиями. LVS 1/2 Bp чрезвычайно прост в использовании: мощность всасывания регулируется в трёх режимах, а сам пылесос легко трансформируется из вертикального в ручной — для чистки мягкой мебели и других поверхностей. Контейнер для мусора не требует использования фильтр-мешков, что позволяет снизить расходы и обеспечить гигиеничное удаление мусора — без прямого контакта с грязью. Благодаря мощным 36-вольтным аккумуляторам Kärcher, пылесос демонстрирует отличные результаты уборки. Обратите внимание: аккумулятор и быстрое зарядное устройство не входят в комплект поставки и заказываются отдельно.