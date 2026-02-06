Aspirator cu acumulator LVS 1/2 Bp
Aspirator uscat cu baterie LVS 1/2 Bp, cu putere de aspirare excelentă datorită tehnologiei de filtrare ciclonică. Utilizare versatilă, putere de aspirare reglabilă în trei trepte, filtru HEPA 13, duză pentru podea și duză pentru spații înguste.
Aspiratorul uscat puternic, alimentat cu baterie, LVS 1/2 Bp, oferă o putere de aspirare excelentă. Dispune de o duză pentru spații înguste și o duză activă pentru podea, pentru curățarea temeinică a tuturor tipurilor de podele și a suprafețelor textile. Tehnologia filtrului ciclonic Kärcher menține puterea de aspirare constant ridicată. Datorită designului său compact fără fir, manevrabilității și versatilității sale, este ideal pentru industria hotelieră, de catering, comerț cu amănuntul și curățenie a clădirilor - perfect pentru curățarea punctuală și potrivit și pentru scări datorită libertății de mișcare nerestricționate. Filtrul HEPA 13 integrat îndeplinește cele mai înalte standarde de igienă. LVS 1/2 Bp este ușor de utilizat: puterea de aspirare poate fi reglată în trei etape, iar în doar câțiva pași simpli, aspiratorul cilindric devine un aspirator de mână pentru tapițerie și diferite suprafețe. Recipientul pentru deșeuri nu necesită saci de filtru, economisește costuri și poate fi golit igienic. Datorită bateriilor reîncărcabile puternice Kärcher de 36 de volți, aspiratorul obține rezultate excelente de curățare. Notă: bateria și încărcătorul rapid nu sunt incluse în setul de livrare și trebuie comandate separat.
Caracteristici si beneficii
Calitate profesională: deosebit de robustă și durabilăTehnologie unică de filtrare ciclonică pentru o putere de aspirare constantă și ridicată. Motor EC fără perii pentru o durată lungă de viață și rezistență ridicată la uzură. Inovator și economisitor de timp: sistem de filtrare ușor de întreținut.
Performanță de curățare remarcabilăCurățare în funcție de nevoi: trei moduri diferite de curățare din care puteți alege. Îndepărtează eficient praful și murdăria de pe toate suprafețele. Perfect pentru curățarea petelor. Libertate de mișcare nerestricționată și funcționare îndelungată a bateriei datorită bateriei de 36 V.
Filtru HEPA-13 extrem de eficientPentru cele mai înalte standarde de siguranță în zonele sensibile din punct de vedere igienic. Gradul ridicat de filtrare și separare de 99,95% reține particulele minuscule. Certificat în conformitate cu standardul de testare DIN EN 1822:2019.
Curățare flexibilă: trei moduri de funcționare din care puteți alege
- Mod Power, mod standard sau mod eco!efficiency.
- Selectați puterea de aspirare în funcție de scopul curățării.
- Mod eco!efficiency: sustenabil și crește durata de funcționare a bateriei.
Recipient practic pentru deșeuri
- Nu sunt necesare saci de filtru: sustenabil și reduce costurile inutile.
- Poate fi golit rapid și ușor fără a intra în contact direct cu murdăria.
- Recipientul transparent înseamnă că nivelul de umplere este vizibil în orice moment.
Potrivit pentru numeroase utilizări
- Potrivit pentru diferite tipuri de acoperiri de podea și suprafețe.
- Poate fi utilizat flexibil ca aspirator de mână sau cilindric.
- De asemenea, ideal pentru curățarea scărilor.
Suport pentru perete
- Economisește spațiu și este ușor de depozitat.
- Depozitarea sigură a aspiratorului.
- Întotdeauna la îndemână.
Suport FlexoMate
- Economisește spațiu și este ușor de depozitat.
- Depozitarea sigură a aspiratorului.
- Întotdeauna la îndemână.
Flexibilitate completă în cadrul platformei Kärcher de 36 V
- Compatibil: toate bateriile Kärcher Battery Power+/Power de 36 V.
- Afișaj practic al timpului de funcționare rămas chiar pe baterie.
- Înlocuirea bateriei este rapidă și ușoară.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Capacitate container (l)
|0,35
|Material container
|Plastic
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|72
|Debit aer (l/s)
|15
|Performanță evaluată (W)
|350
|Vacuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Mod eco!efficiency: / approx. 80 (5,0 Ah) Mod de alimentare: / approx. 28 (5,0 Ah) Mod eco!efficiency: / approx. 40 (2,5 Ah) Mod de alimentare: / approx. 14 (2,5 Ah)
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|186 x 250 x 1150
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Cantitate tuburi de aspirare: 1 Bucată
- Duză activă pentru podea.
- Duza pentru spații înguste
- Filtru de protecție a motorului
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 13
- Suport pentru perete
Echipament
- Mod eco!efficiency
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea temeinică a tuturor podelelor – de la podele dure la covoare
- Convenabil pentru antreprenorii de servicii de construcții din birouri, holuri și scări
- Perfect potrivit pentru curățarea în avioane, autobuze și trenuri
- Ideal în hoteluri și restaurante, în magazine, cinematografe sau teatre
- Special conceput pentru curățarea temeinică a interiorului vehiculului