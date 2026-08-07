Гостиничный и ресторанный бизнес, розничная торговля, а также клининговые компании получают значительные преимущества, благодаря высокой мощности всасывания и низкому уровню шума (всего 57 дБ[A]) пылесоса для сухой уборки T 10/1 Bp. Он разработан с учетом принципов устойчивого развития, поскольку его конструкция на 45% состоит из переработанных материалов¹⁾. Аппарат впечатляет превосходным качеством уборки, надежностью и отличным соотношением цены и качества. Мощные аккумуляторы платформы Kärcher Battery Power+ с напряжением 36 В гарантируют безупречные результаты уборки. Компактный и устойчивый к опрокидыванию T 10/1 Bp отличается маневренностью и удобством эксплуатации, а его контейнер для мусора вмещает 10 литров. Складная ручка обеспечивает комфортное и эргономичное перемещение аппарата. Для удобства использования пылесос оснащен встроенным отсеком для аксессуаров, что позволяет всегда держать щелевую насадку из комплекта под рукой. Также доступна опциональная установка высокоэффективного фильтра HEPA 14. Обратите внимание, что для данной версии устройства аккумулятор и быстрозарядное устройство необходимо заказывать отдельно.