T 10/1 Bp
Прочная и эргономичная конструкция с высокой силой всасывания: аккумуляторный пылесос для сухой уборки T 10/1 Bp изготовлен в соответствии с принципами устойчивого развития (на 45% состоит из переработанных материалов¹⁾) и не уступает пылесосам для сухой уборки, работающим от сети.
Гостиничный и ресторанный бизнес, розничная торговля, а также клининговые компании получают значительные преимущества, благодаря высокой мощности всасывания и низкому уровню шума (всего 57 дБ[A]) пылесоса для сухой уборки T 10/1 Bp. Он разработан с учетом принципов устойчивого развития, поскольку его конструкция на 45% состоит из переработанных материалов¹⁾. Аппарат впечатляет превосходным качеством уборки, надежностью и отличным соотношением цены и качества. Мощные аккумуляторы платформы Kärcher Battery Power+ с напряжением 36 В гарантируют безупречные результаты уборки. Компактный и устойчивый к опрокидыванию T 10/1 Bp отличается маневренностью и удобством эксплуатации, а его контейнер для мусора вмещает 10 литров. Складная ручка обеспечивает комфортное и эргономичное перемещение аппарата. Для удобства использования пылесос оснащен встроенным отсеком для аксессуаров, что позволяет всегда держать щелевую насадку из комплекта под рукой. Также доступна опциональная установка высокоэффективного фильтра HEPA 14. Обратите внимание, что для данной версии устройства аккумулятор и быстрозарядное устройство необходимо заказывать отдельно.
Особенности и преимущества
Экологичный и прочный: на 45% из переработанного материала.Производство: сокращение использования сырья и энергии. Снижение общего количества выбросов CO₂ за счет производства из вторичного сырья.
Режим eco!efficiencyЭкологичность благодаря сниженному потреблению энергии. Сокращает уровень шума и звуковую нагрузку. Увеличение продолжительности работы от 1 заряда.
Эргономичный, компактный и удобный дизайнЭргономичная транспортировка: можно переносить рядом с собой. Эргономичный дизайн и удобная ручка для транспортировки. Экономия пространства и разумное решение: быстрое и удобное хранение.
Низкий уровень шума, всего 57 дБ(А)
- Оптимальное решение для мест с повышенными требованиями к уровню шума.
- Сниженный уровень шумовой нагрузки даже ночью.
- Снижает риски для здоровья, такие как стресс и повреждение слуха.
Небольшой вес
- Возможна удобная транспортировка одной рукой.
- Легко переносится по лестницам и ступенькам.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
- Совместимость: все аккумуляторы платформы Kärcher Battery Power+/Power 36 В.
- Удобный индикатор остаточного времени работы, расположенный на аккумуляторе.
- Быстрая и простая замена мощного аккумулятора.
Удобная для пользователя концепция управления
- Две большие кнопки: переключатель ON/OFF и режим eco!efficiency.
- Быстрое и удобное управление рукой или ногой.
- Практичное парковочное положение для аккуратного хранения.
Высокоэффективный фильтр HEPA 14 можно заказать как опцию.
- Соответствует самым высоким стандартам безопасности в местах с высокими гигиеническими требованиями.
- Высокая степень фильтрации и очистки: 99,995 %.
Стационарный основной фильтр
- Долговечный, прочный и экологичный.
- Изготовлен из армированного флиса.
- Возможность ручной стирки при температуре 30°C и многократного применения.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
- Щелевая насадка удобно хранится в верхней части корпуса.
- Компактное хранение, всегда под рукой.
- Безопасная и удобная транспортировка аппарата и аксессуаров.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторная платформа
|Аккумуляторная платформа 36 В
|Объем мусоросборника (л)
|10
|Материал контейнера для мусора
|Пластик с содержанием вторичного сырья
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|57
|Расход воздуха (л/с)
|40
|Потребляемая мощность (Вт)
|500
|Разрежение (мбар/кПа)
|223 / 22
|Необходимое количество аккумуляторов (шт.)
|1
|Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²)
|прим. 150 (7,5 Ач)
|Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин)
|Режим eco!efficiency: / макс. 66 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 31 (7,5 Ач) Режим eco!efficiency: / макс. 50 (6,0 Aч) Режим энергоснабжения: / макс. 22 (6,0 Aч)
|Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин)
|58 / 81
|Зарядный ток (A)
|6
|Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В)
|100 - 240
|Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц)
|50 - 60
|Цвет
|антрацит
|Вес (без аксессуаров) (кг)
|6,8
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,32
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|440 x 250 x 355
Scope of supply
- Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
- Длина всасывающего шланга: 2 м
- Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
- Длина всасывающих трубок.: 505 мм
- Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
- Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
- Комбинированная насадка для пола.
- Щелевая насадка
- Количество фильтр-мешков: 1 шт.
- Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
- Фильтр защиты электродвигателя
- Стационарный основной фильтр: из нетканого материала
Оснащение
- Режим eco!efficiency
- Складная эргономичная ручка для переноски.
- Интегрированный органайзер для аксессуаров.
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Области применения
- Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
- Твердые полы
- Ковровое покрытие