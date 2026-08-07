Industria hotelieră și de catering, precum și comercianții cu amănuntul și firmele de curățenie, beneficiază în mare măsură de puterea de aspirare remarcabilă și de zgomotul redus de funcționare de numai 57 dB(A) al aspiratorului nostru cu acumulator T 10/1 Bp. Aspiratorul este fabricat în mod durabil din 45% material reciclat¹⁾ și impresionează prin calitatea excelentă de curățare, robustețea și raportul calitate-preț de primă clasă. Datorită bateriilor puternice Kärcher Battery Power+ de 36 V, aspiratorul obține rezultate excelente de curățare. T 10/1 Bp este compact, rezistent la înclinare și manevrabil, cu o capacitate de 10 litri. Mânerul de transport pliabil îi permite să fie transportat ergonomic și aproape de corp. Datorită spațiului de accesorii integrat, duza pentru spații înguste furnizată poate fi întotdeauna depozitată pe T 10/1 Bp la îndemână. Un filtru HEPA 14 extrem de eficient poate fi achiziționat opțional. Vă rugăm să aveți în vedere la comandă că, pentru această versiune de aparat, bateria și încărcătorul rapid compatibil trebuie comandate separat.