T 15/1 Bp

Аккумуляторный пылесос для сухой уборки T 15/1 Bp на 45% состоит из переработанных материалов¹⁾ и отличается превосходной силой всасывания, а также эргономичным, удобным для пользователя дизайном.

Акумуляторный пылесос T 15/1 Bp отличается экологичностью, долговечностью и выгодным соотношением цены и качества. Благодаря аккумуляторам с платформы Kärcher Battery Power+ (36 В) он обеспечивает мощную силу всасывания, а его конструкция изготовлена на 45% из переработанных материалов¹⁾, что способствует сохранению природных ресурсов и снижению энергопотребления. Низкий уровень шума (57 дБ[A]) позволяет использовать аппарат в любое время, даже в местах, чувствительных к шуму. Компактный и устойчивый к опрокидыванию, T 15/1 Bp имеет контейнер объемом 15 литров, а складная ручка обеспечивает удобную транспортировку аппарата. Благодаря прочным шасси, корпусу, бамперу и большим колесам пылесос демонстрирует высокую надежность в использовании. Щелевую насадку, входящую в комплект, можно удобно хранить во встроенном отсеке для аксессуаров. Как дополнительная опция доступен фильтр HEPA 14 с высоким уровнем эффективности. Обратите внимание, что аккумулятор и совместимое быстрозарядное устройство для этой модели необходимо заказывать отдельно.

Особенности и преимущества
T 15/1 Bp: Экологичный и прочный: на 45% из переработанного материала.
Экологичный и прочный: на 45% из переработанного материала.
Производство: сокращение использования сырья и энергии. Снижение общего количества выбросов CO₂ за счет производства из вторичного сырья.
T 15/1 Bp: Режим eco!efficiency
Режим eco!efficiency
Экологичность благодаря сниженному потреблению энергии. Сокращает уровень шума и звуковую нагрузку. Увеличение продолжительности работы от 1 заряда.
T 15/1 Bp: Эргономичный, компактный и удобный дизайн
Эргономичный, компактный и удобный дизайн
Дизайн позволяет удобно носить пылесос рядом с собой. Эргономичное колено и ручка для переноски. Экономия пространства и разумное решение: быстрое и удобное хранение.
Низкий уровень шума, всего 57 дБ(А)
  • Идеально подходит для работы в местах с нормированным уровнем шума.
  • Сниженный уровень шумовой нагрузки даже ночью.
  • Снижает риски для здоровья, такие как стресс и повреждение слуха.
Небольшой вес
  • Возможна удобная транспортировка одной рукой.
  • Легко переносится по лестницам и ступенькам.
Полная совместимость с аккумуляторной платформой Kärcher 36 В
  • Совместимость: все аккумуляторы платформы Kärcher Battery Power+/Power 36 В.
  • Удобный индикатор остаточного времени работы, расположенный на аккумуляторе.
  • Быстрая и простая замена мощного аккумулятора.
Удобная для пользователя концепция управления
  • Две большие кнопки: переключатель ON/OFF и режим eco!efficiency.
  • Быстрое и удобное управление рукой или ногой.
  • Практичное парковочное положение для аккуратного хранения.
Высокоэффективный фильтр HEPA 14 можно заказать как опцию.
  • Соответствует самым высоким стандартам безопасности в местах с высокими гигиеническими требованиями.
  • Высокая степень фильтрации и очистки: 99,995 %.
Стационарный основной фильтр
  • Долговечный, прочный и экологичный.
  • Изготовлен из армированного флиса.
  • Возможность ручной стирки при температуре 30°C и многократного применения.
Интегрированный органайзер для аксессуаров.
  • Щелевая насадка удобно хранится в верхней части корпуса.
  • Компактное хранение аксессуаров, которые всегда доступны для использования.
  • Безопасная и удобная транспортировка аппарата и аксессуаров.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторная платформа Аккумуляторная платформа 36 В
Объем мусоросборника (л) 15
Материал контейнера для мусора Пластик с содержанием вторичного сырья
Уровень звукового давления (дБ(А)) 57
Расход воздуха (л/с) 40
Потребляемая мощность (Вт) 500
Разрежение (мбар/кПа) 223 / 22
Необходимое количество аккумуляторов (шт.) 1
Производительность от 1 заряда аккумулятора. (м²) прим. 150 (7,5 Ач)
Время работы от 1 заряда аккумулятора. (/мин) Режим eco!efficiency: / макс. 66 (7,5 Ач) Режим энергоснабжения: / макс. 31 (7,5 Ач) Режим eco!efficiency: / макс. 50 (6,0 Aч) Режим энергоснабжения: / макс. 22 (6,0 Aч)
Время заряда быстрозарядным устройством (до 80/100%) (мин) 58 / 81
Зарядный ток (A) 6
Напряжение (подключение зарядного устройства к сети) (В) 100 - 240
Частота (подключение зарядного устройства к сети) (Гц) 50 - 60
Цвет антрацит
Вес (без аксессуаров) (кг) 7,05
Вес (с упаковкой) (кг) 8,58
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 430 x 255 x 405

Scope of supply

  • Версия: Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект поставки.
  • Длина всасывающего шланга: 2 м
  • Количество всасывающих трубок.: 2 шт.
  • Длина всасывающих трубок.: 505 мм
  • Материал всасывающих трубок.: Сталь, хромированная
  • Колено: Антистатический, с регулятором потока воздуха
  • Комбинированная насадка для пола.
  • Щелевая насадка
  • Количество фильтр-мешков: 1 шт.
  • Материал фильтр-мешков: из нетканого материала
  • Фильтр защиты электродвигателя
  • Стационарный основной фильтр: из нетканого материала

Оснащение

  • Режим eco!efficiency
  • Складная эргономичная ручка для переноски.
  • Интегрированный органайзер для аксессуаров.
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp
T 15/1 Bp

Видео

Области применения
  • Идеальное решение для клининговых компаний, уборки в гостиницах, ресторанах и магазинах
  • Твердые полы
  • Ковровое покрытие
Принадлежности
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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