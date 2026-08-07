Акумуляторный пылесос T 15/1 Bp отличается экологичностью, долговечностью и выгодным соотношением цены и качества. Благодаря аккумуляторам с платформы Kärcher Battery Power+ (36 В) он обеспечивает мощную силу всасывания, а его конструкция изготовлена на 45% из переработанных материалов¹⁾, что способствует сохранению природных ресурсов и снижению энергопотребления. Низкий уровень шума (57 дБ[A]) позволяет использовать аппарат в любое время, даже в местах, чувствительных к шуму. Компактный и устойчивый к опрокидыванию, T 15/1 Bp имеет контейнер объемом 15 литров, а складная ручка обеспечивает удобную транспортировку аппарата. Благодаря прочным шасси, корпусу, бамперу и большим колесам пылесос демонстрирует высокую надежность в использовании. Щелевую насадку, входящую в комплект, можно удобно хранить во встроенном отсеке для аксессуаров. Как дополнительная опция доступен фильтр HEPA 14 с высоким уровнем эффективности. Обратите внимание, что аккумулятор и совместимое быстрозарядное устройство для этой модели необходимо заказывать отдельно.