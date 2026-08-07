Aspiratorul cu acumulator T 15/1 Bp de la Kärcher impresionează prin sustenabilitate, durabilitate și raportul atractiv preț-performanță. De asemenea, se remarcă prin robustețe, accesorii și putere de aspirare excelentă datorită bateriilor puternice Kärcher Battery Power+ (36 V). Materialul reciclat¹⁾ în proporție de 45 % utilizat în producție conservă resursele și reduce necesarul de energie. Puternicul T 15/1 Bp se caracterizează prin funcționarea silențioasă (57 dB[A]) și, prin urmare, poate fi utilizat oricând și în locuri sensibile la zgomot. Aspiratorul compact este manevrabil și rezistent la înclinare, iar containerul are o capacitate de 15 litri. Acesta are un mâner de transport cu funcție de pliere și poate fi transportat ergonomic și aproape de corp. De asemenea, este extrem de robust, are bara de protecție și roți mari. Duza pentru spații înguste inclusă în pachetul de livrare poate fi întotdeauna depozitată la îndemână pe aspirator. La cerere, este disponibil și un filtru HEPA 14 ultra-eficient. Vă rugăm să țineți cont la comandă de faptul că, pentru această versiune de aparat, bateria și încărcătorul rapid compatibil trebuie comandate separat.