Труднодоступные места в автомобиле, доме или квартире, погребе или беседке — гибкая щелевая насадка очистит все, вплоть до самого последнего уголка. Благодаря гибкому материалу насадка достает до мест, куда нельзя добраться с помощью стандартной щелевой насадки. Щелевая насадка подходит для пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden.