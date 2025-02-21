Гибкая щелевая насадка

Гибка щелевая насадка для очистки с помощью пылесосов влажной и сухой уборки или моющих пылесосов Home & Garden в труднодоступных местах в доме и квартире, погребе, мастерской, автомобиле и т. п.

Труднодоступные места в автомобиле, доме или квартире, погребе или беседке — гибкая щелевая насадка очистит все, вплоть до самого последнего уголка. Благодаря гибкому материалу насадка достает до мест, куда нельзя добраться с помощью стандартной щелевой насадки. Щелевая насадка подходит для пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden.

Особенности и преимущества
Щелевая насадка из мягкого и гибкого материала
  • Легко сгибается, что позволяет доставать до мест, которые недоступны для стандартной щелевой насадки.
Супердлинная насадка (длина насадки прим. 615 мм)
  • Глубоко проникает в щели.
Подходит для всех пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей (мм) NW 35
Рабочая ширина (мм) 615
Цвет черный
Масса (кг) 0,126
Масса (с упаковкой) (кг) 0,239
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 615 x 40 x 40
Области применения
  • Узкие промежутки
  • Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
  • Карманы в боковых дверях автомобиля
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