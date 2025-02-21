Гибкая щелевая насадка
Гибка щелевая насадка для очистки с помощью пылесосов влажной и сухой уборки или моющих пылесосов Home & Garden в труднодоступных местах в доме и квартире, погребе, мастерской, автомобиле и т. п.
Труднодоступные места в автомобиле, доме или квартире, погребе или беседке — гибкая щелевая насадка очистит все, вплоть до самого последнего уголка. Благодаря гибкому материалу насадка достает до мест, куда нельзя добраться с помощью стандартной щелевой насадки. Щелевая насадка подходит для пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden.
Особенности и преимущества
Щелевая насадка из мягкого и гибкого материала
- Легко сгибается, что позволяет доставать до мест, которые недоступны для стандартной щелевой насадки.
Супердлинная насадка (длина насадки прим. 615 мм)
- Глубоко проникает в щели.
Подходит для всех пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|NW 35
|Рабочая ширина (мм)
|615
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,126
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,239
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|615 x 40 x 40
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Узкие промежутки
- Труднодоступные места (углы, швы, щели и т. п.)
- Карманы в боковых дверях автомобиля