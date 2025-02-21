Благодаря своей подвижной нижней стороне и четырем гребенкам для волос, которые при чистке идеально прижимаются к очищаемой поверхности, насадка для мягкой мебели обеспечивает превосходные результаты. Она быстро и надежно удаляет загрязнения, в особенности шерсть животных, с текстильных поверхностей в автомобиле и доме. Насадка для мягкой мебели с рабочей шириной 180 миллиметров подходит для пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden.