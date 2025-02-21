Насадка для уборки шерсти домашних животных с мягкой мебели
Суперширокая насадка для мягкой мебели позволяет эффективно удалять загрязнения, в особенности шерсть животных, с текстильных поверхностей в автомобиле и доме с помощью пылесосов влажной и сухой уборки или моющих пылесосов Home & Garden.
Благодаря своей подвижной нижней стороне и четырем гребенкам для волос, которые при чистке идеально прижимаются к очищаемой поверхности, насадка для мягкой мебели обеспечивает превосходные результаты. Она быстро и надежно удаляет загрязнения, в особенности шерсть животных, с текстильных поверхностей в автомобиле и доме. Насадка для мягкой мебели с рабочей шириной 180 миллиметров подходит для пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden.
Особенности и преимущества
Суперширокая насадка (рабочая ширина 180 мм) с подвижной нижней стороной и четырьмя суперширокими гребенками для волос
- Повышает эффективность очистки и экономит время по сравнению со стандартной насадкой для мягкой мебели.
Подходит для всех пылесосов влажной и сухой уборки, а также моющих пылесосов Kärcher Home & Garden
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|NW 35
|Рабочая ширина (мм)
|180
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,066
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,119
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|180 x 75 x 95
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Багажник
- Заднее сиденье
- Автомобильные сиденья
- Пространство для ног
- Коврики
- Клетки и лежанки для животных
- Обивка
- Мягкая мебель
- Матрасы
- Домашний текстиль, например шторы или наволочки