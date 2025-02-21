Насадка пылеуловитель

Новая принадлежность для наших хозяйственных пылесосов серий WD 2 – 6 обеспечивает аккуратное сверление потолков и стен из всех распространенных материалов. Образующаяся во время сверления пыль собирается непосредственно в месте ее возникновения.

Это решение позволяет легко собирать пыль, образующуюся при сверлении, прямо в месте ее появления вместо трудоемкого последующего подметания или уборки пылесосом. Неважно, где высверливается отверстие (в стене или потолке) и каков материал обрабатываемой поверхности (камень, бетон, древесина, керамическая плитка, обои или штукатурка): благодаря двухкамерной системе и уплотнителю из микропористой резины эта насадка для хозяйственных пылесосов Kärcher серий WD 2 – 6 удерживается на любых распространенных основаниях. При этом не требуется обращаться к кому-либо за помощью – можно в одиночку легко сверлить и сразу же удалять пыль и стружку. Насадка-пылеуловитель совместима со всеми распространенными дрелями, оснащаемыми сверлами диаметром до 15 мм.

Особенности и преимущества
Для сбора пыли от сверления
Пылеуловитель надежно работает на всех обычных поверхностях стен и потолков
Сверление потолка непосредственно над головой – легче, чем когда-либо
Теперь нет необходимости звать второго человека для сбора пыли во время работы
Простота в обращении – подключите всасывающий шланг, включите пылесос, поместите аксессуар в нужном положении и дрель
Нажатие желтой кнопки позволяет легко изменить расположение насадки-пылеуловителя на стене без отключения пылесоса.
Подходящая принадлежность для хозяйственных пылесосов Kärcher WD 2 – 6. Для использования с дрелями, оснащаемыми сверлами диаметром до 15 мм.
Комплект принадлежностей для любых хозяйственных пылесосов Kärcher
Подходит ко всем моющим пылесосам Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6
Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,185
Масса (с упаковкой) (кг) 0,283
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 207 x 106 x 117
Области применения
  • Керамическая плитка
  • Обои
  • Пластик
  • Древесина
  • Камень
  • Цемент
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025