Ручная насадка

Для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее.

Ручная насадка для очистки душевых кабин, настенной плитки и т.д. Может применяться с обтяжкой или без нее. Применяется с пароочистителями.

Особенности и преимущества
Щетинки
  • Для удаления стойких загрязнений
Удобный размер
  • Оптимально для уборки небольших площадей, окон и пр.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,101
Масса (с упаковкой) (кг) 0,163
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 165 x 200 x 60

Видео

Области применения
  • Рабочие поверхности на кухне
  • Кафель
  • Душевая кабина/ванна
  • Варочные панели
  • Кухонные вытяжки
  • Холодильник (внутри/снаружи)
  • Духовка
  • Кухни
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ООО "Керхер"

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