Щетка, мягкая
Для легкого монтажа на предлагаемых Kärcher телескопических штангах или трубках высокого давления: щетка с мягкой щетиной, обеспечивающая тщательную очистку чувствительных поверхностей (стекол, солнечных батарей и т. п.).
Чистка чувствительных поверхностей, например стекол или панелей солнечных батарей, требует применения методов, исключающих их повреждение. Щетка с мягкой, расщепленной щетиной оберегает стеклянную поверхность и при этом тщательно очищает ее – по выбору при помощи обычной водопроводной воды или в режиме высокого давления. При этом она быстро и легко монтируется непосредственно на предлагаемых Kärcher телескопических штангах с внутренней подводкой воды или трубках высокого давления. Для работы с обычной водой предусмотрен комплект сопел, а сопло высокого давления с углом распыления 25° позволяет эксплуатировать щетку с аппаратами высокого давления.
Особенности и преимущества
Понятная цветовая кодировка
- Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щетки.
Широкий спектр применения
- Встроенное сопло высокого давления для использования щетки с аппаратом высокого давления.
- С 2 соплами и 1 соединительным элементом для использования с водопроводной водой.
- С 4 сопловыми разъемами для оптимального распределения воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Соединительная резьба
|M 18
|Цвет
|синий
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,161
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Области применения
- Для чистки солнечных батарей, стеклянных и плексигласовых поверхностей, стекол зимних садов
- Для чистки чувствительных фасадов со стеклянными, ПВХ или лакированными поверхностями