Чистка чувствительных поверхностей, например стекол или панелей солнечных батарей, требует применения методов, исключающих их повреждение. Щетка с мягкой, расщепленной щетиной оберегает стеклянную поверхность и при этом тщательно очищает ее – по выбору при помощи обычной водопроводной воды или в режиме высокого давления. При этом она быстро и легко монтируется непосредственно на предлагаемых Kärcher телескопических штангах с внутренней подводкой воды или трубках высокого давления. Для работы с обычной водой предусмотрен комплект сопел, а сопло высокого давления с углом распыления 25° позволяет эксплуатировать щетку с аппаратами высокого давления.