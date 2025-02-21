Щетка с щетиной средней жесткости, быстро и легко устанавливаемая на предлагаемые Kärcher телескопическую штангу с внутренней подводкой воды или струйную трубку аппарата высокого давления, прекрасно подходит для тщательной очистки фасадов, рольставней, а также и текстильных тентов. Для чистки в режиме высокого давления в нее встроено сопло с углом распыления 25°, а для работы с обычной водопроводной водой предусмотрен соответствующий комплект сопел. Дополнительная опорная щетина обеспечивает оптимальное давление прижима щетки к очищаемой поверхности.