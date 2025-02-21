Щетка, средней жесткости

Решение для оптимальной очистки фасадов, рольставней и текстильных тентов: щетка с щетиной средней жесткости, быстро и легко устанавливаемая на предлагаемые Kärcher телескопические штанги или трубки высокого давления.

Щетка с щетиной средней жесткости, быстро и легко устанавливаемая на предлагаемые Kärcher телескопическую штангу с внутренней подводкой воды или струйную трубку аппарата высокого давления, прекрасно подходит для тщательной очистки фасадов, рольставней, а также и текстильных тентов. Для чистки в режиме высокого давления в нее встроено сопло с углом распыления 25°, а для работы с обычной водопроводной водой предусмотрен соответствующий комплект сопел. Дополнительная опорная щетина обеспечивает оптимальное давление прижима щетки к очищаемой поверхности.

Особенности и преимущества
Понятная цветовая кодировка
  • Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щетки.
Широкий спектр применения
  • Встроенное сопло высокого давления для использования щетки с аппаратом высокого давления.
  • С 2 соплами и 1 соединительным элементом для использования с водопроводной водой.
  • С 4 сопловыми разъемами для оптимального распределения воды.
Спецификации

Технические характеристики

Температура воды на входе (°C) макс. 40
Соединительная резьба M 18
Цвет красный
Масса (с упаковкой) (кг) 1,329

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Области применения
  • Для чистки фасадов из натурального камня, оштукатуренных или деревянных фасадов
  • Для чистки рольставней и жалюзи
  • Для чистки текстильных и пленочных тентов
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