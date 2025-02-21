Щетка, средней жесткости
Решение для оптимальной очистки фасадов, рольставней и текстильных тентов: щетка с щетиной средней жесткости, быстро и легко устанавливаемая на предлагаемые Kärcher телескопические штанги или трубки высокого давления.
Щетка с щетиной средней жесткости, быстро и легко устанавливаемая на предлагаемые Kärcher телескопическую штангу с внутренней подводкой воды или струйную трубку аппарата высокого давления, прекрасно подходит для тщательной очистки фасадов, рольставней, а также и текстильных тентов. Для чистки в режиме высокого давления в нее встроено сопло с углом распыления 25°, а для работы с обычной водопроводной водой предусмотрен соответствующий комплект сопел. Дополнительная опорная щетина обеспечивает оптимальное давление прижима щетки к очищаемой поверхности.
Особенности и преимущества
Понятная цветовая кодировка
- Цветовая кодировка облегчает выбор подходящей щетки.
Широкий спектр применения
- Встроенное сопло высокого давления для использования щетки с аппаратом высокого давления.
- С 2 соплами и 1 соединительным элементом для использования с водопроводной водой.
- С 4 сопловыми разъемами для оптимального распределения воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Соединительная резьба
|M 18
|Цвет
|красный
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,329
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Области применения
- Для чистки фасадов из натурального камня, оштукатуренных или деревянных фасадов
- Для чистки рольставней и жалюзи
- Для чистки текстильных и пленочных тентов